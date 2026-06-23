96套房產解封…56歲張庭面對潮湧批評 認身心受創

張庭（右）和老公林瑞陽攜手熬過低潮。圖／張庭提供

張庭本月20日迎來56歲生日，跟老公林瑞陽以及一對兒女聚餐慶祝，前一陣子還跟女兒到峇里島度假。近日她在直播中罕見談及「容貌焦慮」，坦言看著鏡中自己，曾因歲月留下痕跡感到不安。不過歷經人生低潮後，如今的她已學會與年齡和平共處，甚至將老化視為生命送來的珍貴禮物。

張庭過去從演員轉戰商界，事業版圖一度擴張迅速。然而幾年前因旗下公司捲入商業爭議事件，事業被迫按下暫停鍵，也讓她的人生跌入谷底。根據中國法制官方媒體「法治週末」報導，相關案件早在2年前已撤案，石家莊市裕華區人民法院也裁定解除全部涉案資產查封，包括96套房產及銀行帳戶均已解封。

回憶當時處境，張庭坦言，那段日子不僅事業受到衝擊，外界諸多批評與誤解也讓她承受極大壓力。眼看多年努力建立的成果被迫停擺，加上資產遭凍結，身心靈都受到不小打擊。

不過人生低谷也成了轉機。張庭透露，自己後來接觸心靈成長課程，透過讀經、打坐與自我沉澱，慢慢找回內心平靜，也重新認識自己。她表示，經歷這場風波後，不僅對公司營運更加謹慎，心態上也有很大轉變。

談到年齡與外貌變化，張庭如今顯得相當豁達。她坦言曾經在意老化，也曾有過容貌焦慮，但現在已學會欣然接受歲月痕跡，認為那是人生歷練留下的印記。

張庭感性表示：「坐上中年的列車，感受不斷成長、成熟的人生，有得也有失，但收穫更多的是滿滿的愛。」從低潮中走出來的她，也用更從容的姿態迎接人生下半場。

張庭（右）有女萬事足。圖／張庭提供

張庭（右）和女兒林希瞳。迎圖／張庭提供

張庭（右）走過低谷，與女兒享天倫之樂。。圖／張庭提供

張庭（右起）迎56歲生日，女兒、兒子和老公林瑞陽陪伴共度。圖／張庭提供