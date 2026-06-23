與女星不符人體工學激吻 Energy阿弟：鏡頭沒拍也在哭

蕭景鴻(左)和張寗在車內激吻。圖／相信音樂提供

蕭景鴻（Energy阿弟）在新歌「背光的角色」MV中飾演黑道大哥，跟張寗上演苦情虐心戀，還挑戰車內激吻戲，阿弟分享：「當下要非常投入，把對方當成自己真的很喜歡的人，才能自然流露情緒。反而最難的是鏡頭裡的角度，要唯美真的不容易！」

由於車內空間狹小，兩人為了配合鏡位反覆調整姿勢，實際上是以不符合人體工學的姿勢入鏡，阿弟忍不住笑說：「我們很像喪屍！」此外，兩人的熱吻有告別意味，蕭景鴻在鏡頭拍不到的角度，始終維持角色狀態，眼眶含著淚水，同時藏著對愛情的不捨與對命運的恨意，傳達角色內心複雜又矛盾的情緒。

面對武打戲中，他說全程幾乎都用真實力道演出：「我是真的用打人的力道去借位打鬥，只是揮拳一定要很準！」以前拍戲時曾被前輩不小心打到，他笑說：「你閃他，拳頭還會追過來！」而因張寗在MV中是洗衣店老闆娘，雙方在洗衣店有許多對手戲，蕭景鴻說日常不只會洗衣服，「畢竟我也當過好幾年家庭主夫，連洗冷氣都會」。

影片來源：YouTube@相信音樂BinMusic

如今Energy全面停工，蕭景鴻的首張個人同名專輯將在29日發行，宣布7月19日在台北信義香堤大道廣場、25和26日分別在台中廣三SOGO百貨、高雄夢時代幸福廣場舉辦簽唱會，邀請歌迷近距離同樂。

蕭景鴻在「背光的角色」MV中飾演黑道大哥。圖／相信音樂提供