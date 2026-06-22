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眼鏡美男始祖露面…姜育恆嫩照曝光 掀情歌王子風潮

記者林士傑／即時報導
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姜育恆全心投入演唱會彩排。圖／開麗娛樂、擎天娛樂提供
姜育恆全心投入演唱會彩排。圖／開麗娛樂、擎天娛樂提供

姜育恆本周六要站上北流開唱，搶先宣布推出4張黑膠復刻專輯，封面沿用當年的經典設計，其中眼鏡是標準造型配備。他說是他掀起戴眼鏡的風潮，吸引一票人模仿當情歌王子，「我希望你認出我，我就會戴眼鏡；我不希望你認出我，我就脫眼鏡」。

「驛動的心」、「一世情緣」、「跟往事乾杯」、「多年以後再回首」4張專輯，貫穿姜育恆42年音樂生涯的重要之作，其中「再回首」原曲是同門師姐蘇芮作品「憑著愛」，聽從公司建議重新詮釋。他說聽完歌後像是如獲至寶，「藉由有歷練男生來詮釋『再回首』3個字，滄桑感跟說服力更強，加上這首歌的意境跟我的聲音及形象吻合」，讓「多年以後再回首」專輯銷量寫下巔峰紀錄。

4張黑膠使用全新的母帶音源提升音質，現已開放預購，他也分享更多幕後故事，像是KTV神曲「跟往事乾杯」的原曲是日本歌「乾杯」，自曝當時在錄音室為了更加投入，竟然喝光整瓶白蘭地，他笑說：「我真的一個人喝完，你看我當時多能喝！」

對於演唱會票房幾近完售，姜育恆態度相當從容，表示並未特別加強體能，以最自然的方式迎接與歌迷的重逢，也對體力充滿信心：「站2個半小時、3個小時難不倒我！」

姜育恆笑稱是自己掀起了眼鏡風潮。圖／華納唱片提供
姜育恆笑稱是自己掀起了眼鏡風潮。圖／華納唱片提供

精華 FAQ

  • 他推出《驛動的心》《一世情緣》《跟往事乾杯》《多年以後再回首》四張黑膠復刻專輯，並以全新母帶音源重製，保留當年經典封面設計。

  • 姜育恆表示，自己會依是否希望被認出來決定戴不戴眼鏡，久而久之成為標準造型，也吸引不少人模仿，形成當年的情歌王子風潮。

  • 《再回首》原曲來自蘇芮作品《憑著愛》，經公司建議重唱後更添滄桑感；《跟往事乾杯》錄音時他為投入情緒，甚至喝完整瓶白蘭地。

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