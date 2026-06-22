新婚圓房親不停…李現楊紫吻戲狂飆17場：配音配到害羞

楊紫(右)、李現主演「錦繡芳華」。圖／八大電視提供

楊紫 、李現 主演的古裝大戲「國色芳華 」在播出時熱度極高，2人續作「錦繡芳華」感情互動更升級，吻戲竟高達17場，從新婚圓房、鴛鴦浴甚至令粉絲心碎的夢中之吻等等，李現更提到有些片段在配音時，連自己都忍不住害羞。

在「國色芳華」中，李現因擔心楊紫遭反派殺害，雙方以「假結婚」達成協議，到了「錦繡芳華」後，李現飾演的「蔣長揚」在事業線更加清楚外，與楊紫的角色「何惟芳」感情關係也變得更豐富。戲外，兩人互動同樣逗趣，在拍攝「錦繡芳華」時氣候高溫炎熱，楊紫見到李現穿著短袖T-shirt、腳踩拖鞋，模樣十分隨性。

楊紫笑指對方看起來憨厚，一度心想「怎麼會愛上他呢」？ 但她隨後補充，李現身上有一股讓人安心的正能量，「就是一個很好的人。」面對好友的調侃，李現則無奈回應：「40度高溫不穿拖鞋，不然要穿什麼啊？」展現兩人多年好友的好默契。

提到在「錦繡芳華」中的角色成長，李現展現「蔣長揚」成熟穩重的一面，自認與角色最大共同點，就是願意為了理想與抱負堅持到底，即使面對旁人的不理解，依然選擇走自己的路。

為了更貼近扮演的角色，李現在開拍前兩個月展開密集訓練，進行體態管理減重，還特別學習古琴、騎馬，甚至接觸雕刻課程，希望更完整呈現唐代人物風貌。他表示，拍攝結束後最大的收穫，就是對唐朝文化有了更深入的認識，從禮儀規範到行走坐臥等細節，都讓他對那個時代有更深刻的理解。

楊紫主演「錦繡芳華」，劇中以商濟世造福百姓。圖／八大電視提供

李現主演「錦繡芳華」談角色成長，展現「蔣長揚」成熟穩重的一面。圖／八大電視提供

「錦繡芳華」中，李現(左)難得裸露健壯胸肌，楊紫為其擦藥。圖／八大電視提供