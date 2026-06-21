受媽媽比莉影響 星二代周湯豪異於常人 爆驚人真面目

創作成為周湯豪的紓壓以及表達方式。記者林士傑／攝影

周湯豪27日要角逐第37屆金曲獎最佳華語男歌手獎，同時提名最佳編曲人獎，成為出道16年的大禮。談到包辦「LOVE RAGE HOPE」專輯創作、視覺到企劃，他說人生觀是不斷嘗試，笑認是自虐型人格，「若你沒體驗過極限，怎麼會知道極限在哪？而且極限是可以被訓練的」。

面對一條龍的工作內容，他不覺得有難度，更不會用挑戰去形容，「因為挑戰是相較於沒有把握的時候，如果我知道不出色或是沒有專業度，我不會去做」。正因為有所把握，他笑說在面對困難這件事，邏輯有點異於常人，不只擅長迎戰，也習慣跟壓力共處，「當然會累，不過就跟練肌肉一樣，愈Push就愈強壯」。

然而總有人算不如天算的時候，他說那就是不要少做，「每次演出或是創作過程，我都是一樣的心態，永遠給多一點，給予超過我的全部」。他說「LOVE RAGE HOPE」是他非常喜歡的專輯，過程玩得很開心，「即便這個世界不喜歡，但我很滿足」，因為先感動自己之後，才有辦法感動其他的人。

周湯豪一路抱持這樣的精神，加上受到媽媽比莉影響，認為藝人應該帶來歡樂，所以不會放大低潮。創作成為他的紓壓以及表達方式，透過作品去交流、溝通，並表達出不放棄的心態，他說至今仍樂在其中，「很多事情的發展，都是我小時候嚮往的模樣」。

周湯豪認了是自虐型人格。記者林士傑／攝影

周湯豪入圍第37屆金曲獎2項大獎。記者林士傑／攝影