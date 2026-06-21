持刀割頸啦啦隊員汶汶 52歲狂粉動機：付出很多卻遭封殺

許男犯後遭眾人壓制。圖／警方提供

許姓男子昨在私人棚拍活動中持刀攻擊中信兄弟啦啦隊員汶汶（王敬汶），警方初查發現許男曾因騷擾行為遭汶汶封鎖網路社群帳號，不排除他因此積怨報復，警詢後將依傷害、殺人未遂等罪嫌送辦。

警方調查，52歲許男昨午2時許在台北市大同區某攝影空間參加私人棚拍活動，伺機持長約15公分的水果刀攻擊汶汶，導致汶汶頸部受傷，旁人見狀上前壓制許男，過程中許男手指被劃傷，現場負責人陳姓男子及其餘2名攝影師也遭尖刀劃傷手腳，全案釀成5人受傷。

據悉，許男無業，原本與家人同住台北市大安區，後來因相處不睦，家人搬至新北市居住，原住處則留給許男，而許男平時僅依靠父親每月匯款2至3萬元生活費度日。

許男此前曾涉多起竊案遭判刑，相關判決指出，許男1995年起因患有強迫症而持續到醫院就診，但強迫購物、收集的症狀經藥物治療仍無法根治改善。

曾有醫院鑑定指出，許男症狀發作時會忍不住購物、收集，家中堆放眾多重複但從未閱讀的刊物，若身上沒錢則會以偷竊行為完成，這也導致其家庭生活嚴重受損。

許男約3年前開始追蹤汶汶，相關同好稱其「汶汶阿伯」，但近期開始透過網路社群帳號私訊汶汶，內容包含「我那麼支持你、怎麼不理我」等，汶汶有感遭騷擾、情感勒索，去年9月間將許的社群帳號封鎖，部分活動主辦單位也跟著照做，禁止許男參加活動，未料因此埋下許男行凶動機。

許男落網時原隻字不語，但今早態度軟化，坦言自己購買周邊商品、參加活動等，對汶汶付出很多，卻遭封殺，心生不滿所以報復，揮刀時沒想到會傷及汶汶頸部、沒想要置人於死。

汶汶今早狀況回穩後向警方表示，在封鎖許男帳戶後，原有計劃提告許男違反跟蹤騷擾法，但當時考量有進一步激化許男的可能性，所以作罷。

警方表示，目前多名傷者已分別提告，全案詢後將依傷害、殺人未遂罪嫌將許男移送士林地檢署偵辦。