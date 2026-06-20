打敗玄彬、金宣虎、宋威龍 曾敬驊獲全球OTT影帝

曾敬驊這次拿獎不哭了。(圖／摘自Threads)

男星曾敬驊在「如果我不曾見過太陽」以李壬曜一角打動無數人，也因此入圍2026全球OTT大獎（Global OTT Awards），如今捷報傳出，他打敗堪稱死亡之組的「韓國製造」玄彬 、「愛情怎麼翻譯？」金宣虎、「有本事換你來做啊！」竹內涼真、「驕陽似我」宋威龍，奪下最佳男主角獎。

曾敬驊去年以電影「我家的事」獲第62屆金馬獎最佳男配角時，一路從台下爆哭到台上，真情流露讓人動容，這次他不再落淚，露出帥氣笑容致詞，形容自己驚喜下像坐雲霄飛車，他依序感謝導演、3位美麗女演員、其他演員，「如果沒有你們，我沒辦法完成這個角色，也想跟工作人員說辛苦了，花了將近半年時間，每天都在這部戲裡鑽研，陪角色度過最難過的關卡，最後想說，表演這條還有很多可能性，不要放棄」。

「如果我不曾見過太陽」粉絲專頁也分享這份喜悅：「李壬曜背著苦澀的遺憾與深情，披著雨水不斷前行，等到厚厚的雲層散去時，空氣變得清新，所有淋過『如果我不曾見過太陽』這場雨的你我都知道，壬曜的身影會一直在留在心裡。」

曾敬驊獲2026全球OTT大獎影帝。(圖／摘自臉書)