中信兄弟啦啦隊汶汶遭割頸 嫌是「超級狂粉」現場濺血3傷

中信兄弟啦啦隊成員汶汶。圖／取自IG

中信兄弟啦啦隊Passion Sisters成員汶汶今天下午參與某攝影公司舉辦的私人棚拍活動，52歲許姓男子趁大家在攝影之際，突然從包包掏出刀刃達10公分的水果刀攻擊，汶汶頸部受傷濺血，現場民眾制止急忙壓制，汶汶送醫無生命危險。稍早嫌犯被肉搜起底，被指認是「汶汶狂粉」，幾乎每一場汶汶棒球場應援都到，他的社群也被翻出，幾乎都是攝影並標記汶汶。

影片來源：聯合新聞網

大同警方台灣時間今天下午2時多獲報，重慶北路三段某民宅發生持刀攻擊，到場了解嫌犯許男是參與棚拍的攝影師，趁大家拍攝之際持預藏水果刀攻擊汶汶頸部，現場包含汶汶和嫌犯共4人受傷，其中汶汶前頸約有長5公分、寬4公分傷勢，嫌犯手指割傷，另外2人都是壓制過程中大腿遭割傷。

許男被現場攝影同好壓制，警方趕抵依現行犯逮捕，許男拒絕透露任何說法，警方目前將他暫停夜間偵訊，同步聯繫上他父親，父親帶了不少身心就醫證明單，不過經查許男並無精神方面相關手冊，全案朝傷害罪嫌偵辦。

52歲許姓男子是中信兄弟啦啦隊Passion Sisters成員汶汶超級粉絲，今天參加棚拍活動時持預藏水果刀攻擊汶汶頸部，現場包含嫌犯自己釀4人傷。記者翁至成／翻攝

52歲許姓男子是中信兄弟啦啦隊Passion Sisters成員汶汶超級粉絲，今天參加棚拍活動時持預藏水果刀攻擊汶汶頸部，現場包含嫌犯自己釀4人傷。記者翁至成／翻攝