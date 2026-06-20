我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

范斯：預期自己接下來幾天內赴瑞士與伊朗談判

MLB／大谷翔平親自報喜 第二個孩子平安出生了

白家綺結婚8年補辦婚宴百星齊聚 情侶檔、前任檔同場吸睛

記者趙大智／即時報導
聽新聞
test
0:00 /0:00
白家綺（左起）、吳東諺結婚8年依舊甜蜜。記者林士傑／攝影
白家綺（左起）、吳東諺結婚8年依舊甜蜜。記者林士傑／攝影

白家綺與吳東諺結婚8年，今（20日）選在大直典華補辦婚禮，賓客陣容提前曝光，堪稱演藝圈年度盛事。包括陳美鳳、胡瓜、曾國城、沈玉琳等重量級藝人都將現身祝賀，八點檔演員更幾乎到場，星光程度不輸三金典禮，其中不乏情侶檔小薰、鄭人碩，也有分手檔蘇晏霈、王振復。

夫妻倆今晚將席開60桌，憑藉多年累積的好人緣，受邀藝人超過百位，橫跨戲劇、綜藝與教會圈。除了陳美鳳、胡瓜、丁柔安、曾國城、沈玉琳、王彩樺等綜藝大咖外，柯叔元、游安順、方馨、蘇晏霈、陳謙文、簡沛恩、龍天翔、倪齊民、王燦、廖家儀、梁佑南等八點檔熟面孔也將齊聚一堂；宋逸民、陳維齡夫婦，以及林道遠、張淨婷、黃少谷、李又汝等教會好友同樣受邀出席。白家綺的姊姊葉家妤、姊夫陳宇風，以及陳宇風的雙胞胎弟弟陳熙鋒，也將一同見證這場喜事。

白家綺先前透露，婚禮當天的流程安排由吳東諺全權負責，其餘細節則由自己操刀，整體風格以華麗盛典為主。她笑說，希望每位賓客都能盛裝赴宴，「大家都是影帝、影后，不用擔心搶走新娘風采，我反而希望每個人都比我更美」。

至於伴娘與花童，白家綺則笑稱全由「自家出產」，4個孩子都將在婚禮中擔任重要角色。感性的她坦言，婚禮上恐怕難逃淚崩命運，「一路走來真的不容易，當媽媽之後變得特別容易感動，朋友還開玩笑說不敢來參加，怕自己從頭哭到尾，不知道到底是來做什麼的。」

吳東諺（左）和白家綺今晚補辦婚宴，席開60桌。圖／白家綺提供
吳東諺（左）和白家綺今晚補辦婚宴，席開60桌。圖／白家綺提供

精華 FAQ

  • 兩人選在今天，也就是二十日，在大直典華補辦婚禮。這場婚宴是結婚八年後的重要補辦儀式，也因此成為演藝圈矚目的盛事。

  • 因為賓客陣容非常豪華，受邀藝人超過百位，包含陳美鳳、胡瓜、曾國城、沈玉琳等大咖，並橫跨戲劇、綜藝與教會圈，星光程度驚人。

  • 白家綺透露流程由吳東諺負責，其他細節由她操刀，風格走華麗盛典。四個孩子也將擔任重要角色，她更坦言自己可能會因感動而在現場淚崩。

上一則

「朝陽群眾」又立功？黃子韜北京開千萬豪車違停 遭舉報開罰

延伸閱讀

戲說從頭╱「阿松與阿暖」韓瑜搭檔白家綺 女僕和空姐曝光

戲說從頭╱「阿松與阿暖」韓瑜搭檔白家綺 女僕和空姐曝光
拍全家福變婚禮 廣州兄妹密籌2個月 57歲媽當新娘激動落淚

拍全家福變婚禮 廣州兄妹密籌2個月 57歲媽當新娘激動落淚
參加洋婚禮

參加洋婚禮
金曲37下周末登場 頒獎嘉賓陣容公布 「前典禮主持人」都來了

金曲37下周末登場 頒獎嘉賓陣容公布 「前典禮主持人」都來了

熱門新聞

國立台北科技大學今天舉行畢業典禮，博士班畢業生的音樂人包小柏（左）代表致詞，他已逝的女兒包容也以AI影像現身，AI影像中的包容，身穿學士服，以中英雙語祝福爸爸畢業快樂。（記者許正宏／攝影）

為已故愛女苦讀8年 包小柏博士畢業致詞「一度哽咽中斷」

2026-06-13 08:26
「台灣第一美男」趙文瑄在「囍宴」顏值顛峰。(圖／本報系資料照、趙文瑄提供)

李安電影男主角 昔「台灣第一美男」變100公斤樣貌曝光

2026-06-13 10:14
黃大煒驚傳驟逝。(本報資料照片)

歌手黃大煒驟逝 享壽61歲「你把我灌醉」紅透半邊天

2026-06-14 02:20
福原愛。(取材自微博)

福原愛曝再婚內幕：老公沒求婚 全靠婆婆神助攻

2026-06-13 23:42
黃大煒(右)跟Vicky於公於私都是靈魂伴侶。(本報系資料照)

黃大煒親姊繼承財產 女友Vicky哭喊非法：他不可能對付我

2026-06-14 11:18
香港女星張柏芝。（取材自微博）

纏訟6年1276萬港元合約官司張柏芝贏了 出庭曾情緒崩潰

2026-06-16 21:34

超人氣

更多 >
SpaceX掛牌一周...一般投資人幾乎白忙一場

SpaceX掛牌一周...一般投資人幾乎白忙一場
逃離中共奔向自由 卻遭ICE逮捕 華人民主夢碎？

逃離中共奔向自由 卻遭ICE逮捕 華人民主夢碎？
科學「甜蜜」新發現：戒糖反會破壞腸道健康

科學「甜蜜」新發現：戒糖反會破壞腸道健康
秀「空軍一號」新機 川普：今年將再次前往中國

秀「空軍一號」新機 川普：今年將再次前往中國
今日看點╱巴西退無可退 海地並非任人宰割的「軟柿子」

今日看點╱巴西退無可退 海地並非任人宰割的「軟柿子」