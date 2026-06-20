白家綺結婚8年補辦婚宴百星齊聚 情侶檔、前任檔同場吸睛

白家綺（左起）、吳東諺結婚8年依舊甜蜜。記者林士傑／攝影

白家綺與吳東諺結婚8年，今（20日）選在大直典華補辦婚禮，賓客陣容提前曝光，堪稱演藝圈年度盛事。包括陳美鳳、胡瓜、曾國城、沈玉琳等重量級藝人都將現身祝賀，八點檔演員更幾乎到場，星光程度不輸三金典禮，其中不乏情侶檔小薰、鄭人碩，也有分手檔蘇晏霈、王振復。

夫妻倆今晚將席開60桌，憑藉多年累積的好人緣，受邀藝人超過百位，橫跨戲劇、綜藝與教會圈。除了陳美鳳、胡瓜、丁柔安、曾國城、沈玉琳、王彩樺等綜藝大咖外，柯叔元、游安順、方馨、蘇晏霈、陳謙文、簡沛恩、龍天翔、倪齊民、王燦、廖家儀、梁佑南等八點檔熟面孔也將齊聚一堂；宋逸民、陳維齡夫婦，以及林道遠、張淨婷、黃少谷、李又汝等教會好友同樣受邀出席。白家綺的姊姊葉家妤、姊夫陳宇風，以及陳宇風的雙胞胎弟弟陳熙鋒，也將一同見證這場喜事。

白家綺先前透露，婚禮當天的流程安排由吳東諺全權負責，其餘細節則由自己操刀，整體風格以華麗盛典為主。她笑說，希望每位賓客都能盛裝赴宴，「大家都是影帝、影后，不用擔心搶走新娘風采，我反而希望每個人都比我更美」。

至於伴娘與花童，白家綺則笑稱全由「自家出產」，4個孩子都將在婚禮中擔任重要角色。感性的她坦言，婚禮上恐怕難逃淚崩命運，「一路走來真的不容易，當媽媽之後變得特別容易感動，朋友還開玩笑說不敢來參加，怕自己從頭哭到尾，不知道到底是來做什麼的。」

吳東諺（左）和白家綺今晚補辦婚宴，席開60桌。圖／白家綺提供