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安海瑟薇升格三寶媽 曬唯美孕肚對鏡頭甜笑…害羞跑走

記者廖福生／即時報導
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安海瑟薇上月出席LV活動。（美聯社）
安海瑟薇上月出席LV活動。（美聯社）

好萊塢女神安海瑟薇（Anne Hathaway）再度迎來人生新喜訊！現年43歲的她，於台灣時間19日在個人社群平台上傳了一段唯美影片，驚喜宣布自己已懷上第三胎。

影片中，她大方秀出明顯隆起的孕肚，宣告將與結縭12年的丈夫亞當舒爾曼（Adam Shulman）迎來家中的全新成員，兩人過去已育有10歲與6歲的兩個寶貝兒子。

安海瑟薇透過鏡頭向粉絲報喜，只見她身穿一襲飄逸的白色連身裙，臉上掛著幸福滿溢的微笑、輕輕捧著孕肚，隨後露出害羞的甜笑，快速地跑出鏡頭。她也感性配文寫下：「x寶貝，我是你的x（x Baby, I'm yours x）。」字裡行間洋溢著即將升格為「三寶媽」的喜悅與期待。

▲ 影片來源：Instagram＠annehathaway（若有侵犯著作者權益，請連絡刪除。）This image(video) is used for news reporting purposes, please contact us for removal if there is a copyright issue.

事實上，安海瑟薇今年5月接受雜誌專訪時，就曾罕見地聊起與孩子們的私下相處近況。她透露兒子們目前正處於一個非常有趣、充滿活力的成長階段：「我們都很享受聚在一起的時光，但我心裡也明白，這一切未來可能會有所改變。」

她坦言，雖然自己非常珍惜全家人黏在一起的日子，但也深知孩子長大後對父母的想法可能會改變，因此現階段夫妻倆決定好好把握、享受陪伴孩子成長的每一刻。

談到「母親」這個角色對自己的影響，她曾表示，在真正生下孩子之前，自己似乎從未有過完全「落地」、安於當下的踏實感，更感性表示：「母性讓我不再胡鬧，也讓我想在每一個層面上，都成為一個完全言出必行的人。」

不過令人敬佩的是，現年43歲的安海瑟薇，即便邁入高齡懷孕階段，演藝事業依然處於顛峰，多部備受期待的新片計畫也正同步執行當中。

精華 FAQ

  • 她在個人社群平台上傳影片，正式宣布自己已懷上第三胎，等於即將成為三寶媽，並與丈夫亞當舒爾曼迎接家中新的成員。

  • 她身穿飄逸白色連身裙，明顯隆起的孕肚十分醒目，對鏡頭甜笑、輕捧肚子，最後還帶著害羞神情快速跑出鏡頭。

  • 她今年曾談到珍惜與孩子相處的時光，也理解孩子長大後關係會改變；同時雖進入高齡懷孕階段，演藝事業仍持續推進。

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