被控吸毒、藏毒、謀殺…黃明志宣判無罪 不忍了反擊提告

黃明志因背上莫須有罪名，形象遭到重挫。圖／本報資料照片

黃明志去年捲入網紅謝侑芯命案，同時被控持毒等，歷經約半年的官司審判，稍早他透過社群證實自己無罪，「剛剛收到了來自聯邦法庭撤控的公函，我終於被正式宣判無罪了」，對於謝侑芯離世，他再度悼念「我始終感到很難過，也很自責沒能力把她救起來」。

事發之後，他待在拘留所接受警方調查，面臨吸毒罪、藏毒罪、攜帶違禁藥物罪以及謀殺罪4項指控，演藝事業全面停擺。如今官方證實無罪，他反控大馬部分媒體惡意搬弄是非，無奈表示即便調查結果證明無罪，但形象遭到重擊，顯然已無法擺脫種種負面標籤，「應該說，我在一開始就已經被輿論判了『死刑』」。

黃明志鄭重表示自事發之後，未曾接受過媒體訪問，「至於那些在這段時間惡意造謠、傳謠的人，該告的酸民、鍵盤俠、網紅、YouTuber、媒體，我們一定會一個一個告」，宣布將會透過法律途徑，討回半年來自己承受的名譽與財務虧損。

黃明志聲明全文：

終於！歷經了整整半年，剛剛收到了來自聯邦法庭撤控的公函，我終於被正式宣判無罪了。

​半年來的五味雜陳，在這一刻如釋重負，我終於獲得了真正的自由。對於謝宥芯的離世，我始終感到很難過，也很自責沒能力把她救起來，希望她可以安息，Rest in peace。

​跟一些不太了解狀況的朋友交代一下。這半年來，我身上一共背著「吸毒罪」、「藏毒罪」、「攜帶違禁藥物罪」，以及「謀殺罪」，一共四項指控。

​我一共在 Lokap 裡待了十幾天，也接受了警方對我的各種調查，包括我的住處、辦公處、手機、舊手機、以及全身上下，甚至連我身邊的伙伴也都被搜查了一遍……警方用了最先進的器材，和最專業的態度來處理整個案件，以確保沒有任何漏網之魚。

​我心裡很清楚，即便調查結果已經出爐，即便法律上已經證明了我無罪，但這半年來我被毀掉的形象，也已經回不去了……應該說，我在一開始就已經被輿論判了「死刑」。

​這段時間，媒體在沒有任何求證的情況下隨便報導，塞了無數句「我從來沒說過的話」到我嘴裡，惡意散播被 P 過圖的 AI 光頭檔案照，連腳受傷坐輪椅上法庭也要被故意放大……Knn……

​網上的謠言傳得很精彩，說什麼搜出 9 顆「搖頭丸」，然後過了幾個禮拜又突然變成了「壯陽藥」，然後過不久又突然間變「冰毒」……Wtf……你以為我是化學師還是魔術師？

​事實上，從頭到尾我從來沒有接受過任何一家媒體的採訪，新聞上看到的幾乎都在「玩標題」，不然就是「看圖說故事」。林北跟大馬某些媒體纏鬥了十幾年了，這次很明顯是在「Ini kalilah」公報私仇niama lcb……

​現在很多新聞的底層邏輯就是：把標題極度誇大、斷章取義、甚至造謠抹黑、想盡辦法把人拉下馬，來賺取更大的流量和廣告費。

​因為**「一個努力多年的創作人，最終因為吸毒、藏毒、謀殺、畏罪潛逃，然後一敗塗地。惡魔的面具終於被揭下了！」**—— 這個「劇本」比較有戲劇張力，才是大家愛看的，才會去 share & like……

​平時我們協助了哪些慈善團體，哪怕我們同事自己寫新聞稿 E-mail 給媒體，希望可以被更多人關注並幫助他們。這類「撚正能量」的故事，觀眾懶得看就滑走了，大部分媒體都會拒絕刊登。​這套「遊戲規則」無論是媒體、網紅／YouTuber 早就摸得一清二楚了…

人們要看的往往是「血腥的審判」，而不是「無趣的真相」。所以當大家都在對我「未審先判」的時候，唯一能證明我清白的，就只剩下冷冰冰的法律了…

​至於那些在這段時間惡意造謠、傳謠的人，該告的酸民、鍵盤俠、網紅、YouTuber、媒體，我們一定會一個一個告。這半年來我所承受的名譽與財務虧損，一定會透過法律途徑慢慢討回來，這是必須的。請大家繼續留言、繼續拍片、繼續用力罵，這樣我們才有源源不絕的素材和證據。

​最後，我要說一聲感謝。

感謝一路上幫助過我的每一位朋友、長輩、還有我的律師。還有感謝這半年來，陪著我上山下海、傷透腦筋、排除萬難的好兄弟 #JokoToh，如果沒有你們在背後死死撐著我，我可能早就倒下了。我的這條命是你們的。

​謝謝我的經紀人，在這種名聲掃地的最艱難時刻，還拼了命地幫我找工作、找錢度過難關；還有謝謝公司的同事們，和一直默默支持我的家人們。這段日子就算再難熬，我們也終於挺過來了。

​當然，更要感謝所有在這段黑暗時期，依然選擇「逆風相挺」的每一個廠商老闆們，以及一路走來始終相信我、挺我的粉絲朋友們！

​今天的心情真的很複雜，如釋重負卻也滿是感慨，抱歉一不小心就寫了這麼長…

​關於案件的細節，接下來我們會再討論看看需不需要拍個影片向大家「解說」吧。（林北寧願自己賺自己的流量，也不要給這些pxkxmxk賺啦knn）今晚先看新MV！