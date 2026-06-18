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周冬雨首演話劇翻車？ 被指看稿念台詞還念錯 觀眾轟：花錢看彩排

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周冬雨演話劇被指全程依賴提詞器、手持台本念詞還多次念錯。(取材自微博)
周冬雨演話劇被指全程依賴提詞器、手持台本念詞還多次念錯。(取材自微博)

影后周冬雨近日首度參演話劇，與段奕宏、陳明昊主演阿那亞戲劇節開幕大戲「文城」，沒想到演出後卻遭大批觀眾批評是「翻車現場」，周冬雨被指全程依賴提詞器、手持台本念詞還多次念錯，引發全網差評與職業態度爭議，相關話題迅速衝上熱搜。

綜合揚子晚報等媒體報導，「文城」改編自作家余華同名小說，票價介於480元至880元人民幣，部分觀眾甚至加價至1280元購票。然而演出結束後，社群平台卻湧現大量負評，不少觀眾直呼「像看了一場公開彩排」。

爭議焦點集中在演員表現。不少觀眾指出，三位主演幾乎全程依賴提詞器，後段甚至直接手持劇本朗讀台詞。其中周冬雨被指頻頻低頭看稿，即便照稿念仍出現卡頓與口誤，還把台詞中的「胎髮和眉毛」誤念成「胎毛」，事後僅以一句「Oh no」帶過，引發觀眾不滿。

除了台詞問題，舞台呈現也遭到質疑。由於演出採海邊戶外舞台形式，提詞器、工作人員調度甚至導演現場指揮畫面都清楚暴露在觀眾眼前，加上周冬雨一人分飾多角、劇本大量實驗性表達，讓不少熟悉原著的觀眾直呼難以入戲。

事件發酵後，周冬雨被發現已掉粉超過3萬。許多網友認為，對舞台劇演員而言，熟記台詞是最基本的專業要求，即使是影后也不例外，因此批評三位主演集體「拉低行業標準」。

不過，也有部分觀眾持不同看法，認為「文城」屬於先鋒實驗戲劇，「本就不走尋常路」、「一切新興藝術表達都需要經歷被看見、被質疑、被理解、被認同的多階段發展」；導演陳明昊也在現場解釋自己本來就沒讓演員背詞。相關爭議持續發酵中。

精華 FAQ

  • 她首次參演阿那亞戲劇節開幕大戲《文城》，改編自余華同名小說。因票價不低，卻被觀眾批評像公開彩排，成為熱搜焦點。

  • 觀眾指三位主演幾乎全程依賴提詞器，後段還直接拿著劇本念台詞。周冬雨更被指頻繁低頭看稿、念錯詞，影響整體觀感。

  • 部分觀眾認為《文城》屬先鋒實驗戲劇，本來就不走傳統路線；導演陳明昊也表示原本就沒要求演員背詞，強調呈現方式是設計的一部分。

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