遭陌生男連按4天門鈴 阮經天從驚嚇到發怒：可能需要幫忙

阮經天回應按門鈴風波。記者王聰賢／攝影

阮經天今年5月遭28歲陌生男亂按民生社區住家門鈴，他今出席Netflix 新戲「沈默的審判」活動，澄清對方按了4天，「第1天天嚇到，第2天生氣，第3天習慣了想跟他聊聊，確認是不是因為我才來按」。

當時阮經天凌晨被莫名按門鈴，他氣到拿手機錄影並質問對方：「你知道我是誰嗎？」因為當下以為是衝著自己而來。不料對方竟答「我每家都按」，還要求叫警察，讓他十分傻眼。松山分局三民派出所則表示，該男精神不穩出現異常行為，已聯繫家屬。

阮經天今天似乎已有心理準備，說：「來都來了。」他劇中演的「林三」是「紅樓爆炸綁架案」主嫌，不但行事偏執，思維也難以捉摸，經歷重大創傷後，逐漸誕生出另一個帶有強烈自我保護意識的人格。

正因如此，阮經天說，演「林三」過程承受挺多的，覺得社會上習慣貼上負面標籤，但對方「可能需要幫忙」，很多事情背後往沒那麼單純，希望外界不要輕易貼上是非黑白的標籤。

阮經天和王淨劇中都是心理設定複雜的人，受傷害下再去傷害別人，對比社會上出現的無差別殺人案件，演過後是否有不同看法？王淨先回答：「以前的我確實很粗淺，看到暴力事件會心痛，現在的我，會想知道為何會發生。」

阮經天則說，網路上言論或風氣對對彼此都很激烈又充滿對立，如果除了惡意，能多點善意，說不定可以和緩一點，他沒有資格去評斷社會案件，畢竟不知道各自立場。

阮經天（左）與王淨再度合作默契十足。記者王聰賢／攝影

阮經天今以陳桂林造型現身。記者王聰賢／攝影