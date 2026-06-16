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爽快不做作…宋祖兒「愛情與事業不衝突」回應：期待戀愛

記者趙大智／即時報導
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任嘉倫（右）深情守護宋祖兒。圖／中視提供
任嘉倫（右）深情守護宋祖兒。圖／中視提供

中視八點檔熱播古裝奇幻劇「無憂渡」，由任嘉倫、宋祖兒領銜主演。劇中宋祖兒飾演的「段半夏」，因兒時左眼意外沾染妖血，自此擁有陰陽眼能力。為了尋找失蹤的父親，她找上任嘉倫飾演的捉妖師「久宣夜」協助追查真相，兩人在冒險過程中逐漸萌生情愫，成為全劇最大看點之一。

談到角色設定，宋祖兒坦言「段半夏」前期與自己個性差異不小，「她不太愛說話，也比較懦弱、膽小，直到後面才慢慢變得勇敢。」她認為角色成長幅度很大，也讓自己在拍攝過程中體驗許多不同層次的情感變化。

合作期間，任嘉倫對宋祖兒的表現更是讚不絕口。他透露兩人在片場經常互相開玩笑、打鬧，拍戲之餘替彼此紓解不少壓力，但正式開拍後，宋祖兒又能瞬間進入角色狀態，展現高度專業，「基本上很多戲都是一條過，很難遇到專業能力和私下性格都這麼好的人。」

不過在宋祖兒眼中，任嘉倫與外界印象其實有不小反差。她笑說對方私下相當活潑，「很愛玩、很愛鬧，也很喜歡開玩笑，其實滿幼稚的。」但談到劇中「宣夜」對「半夏」不經意流露的感情，她則瞬間化身粉絲，直呼：「真的好溫柔，那種感覺很帥，就像一束光照進來一樣。」

除了戲劇話題，宋祖兒過去受訪時談到感情觀也相當直接。被問到是否嚮往單純又甜蜜的戀愛時，她毫不猶豫表示：「誰不期待呢？誰對美好的事物不是嚮往的呢？」她認為愛情與事業並不衝突，找到合適的另一半反而能讓自己更開心，也能更穩定地投入工作，因此沒有必要在兩者之間做選擇。

至於外界好奇女明星談戀愛是否特別麻煩，宋祖兒則幽默回應：「誰談戀愛不麻煩呀！」她笑說約會要花時間安排，出門前還得精心打扮，甚至剛開始交往時，很多人也會選擇先低調不告訴朋友，「其實正常人談戀愛都一樣麻煩。」

宋祖兒曾與阮經天有段戀情。圖／中視提供
宋祖兒曾與阮經天有段戀情。圖／中視提供

宋祖兒(左)與任嘉倫對戲。圖／中視提供
宋祖兒(左)與任嘉倫對戲。圖／中視提供

精華 FAQ

  • 她飾演段半夏，因兒時左眼沾染妖血而擁有陰陽眼，為尋找失蹤父親並追查真相，與捉妖師久宣夜展開冒險，也在過程中逐漸萌生情愫。

  • 任嘉倫說兩人私下常開玩笑、互相打鬧，能紓解拍戲壓力；但一開拍宋祖兒就立刻進入狀態，許多戲甚至一條過，展現很高的專業度。

  • 她認為誰都會期待美好的戀愛，愛情與事業並不衝突；若遇到合適對象，反而能讓自己更開心，也更穩定投入工作，不必在兩者間做選擇。

任嘉倫

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