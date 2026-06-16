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黃大煒過世遭認有疑點 家屬透過律師再發聲：清者自清

記者梅衍儂／即時報導
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黃大煒一曲「你把我灌醉」在華語圈傳唱超過30年，奠定他在唱片圈的地位。（本報系資...
黃大煒一曲「你把我灌醉」在華語圈傳唱超過30年，奠定他在唱片圈的地位。（本報系資料照片）

歌手黃大煒過世震驚外界，消息透過兩個姊姊Consulina Wong及Joann Wong透過律師，發出的聲明而傳開。而和他交往多年的女友Vicky稱黃大煒過世多日她才得知消息，認為聲明有諸多疑點。

律師聲明中提到：「二位本所當事人，依法為黃大煒先生的全體繼承人，有關後事悉由二位胞姊全權處理，黃大煒先生遺留下來的珍貴音樂資產，仍然以本所『漢英得力法律事務所』為唯一合法的授權窗口。」不過Vicky認為黃大煒母親和另外兩個弟弟都還在世，不可能僅由兩位姊姊成為「全體繼承人」。

而今（16）日黃大煒姊姊委託的律師事務所再度發出聲明，除了感謝外界關心，也表示「前幾天的律師函，主要是代替家屬發布大煒老師突然離世的消息，之後收到眾多朋友的懷念與追思，在此再次代表家屬說聲謝謝」。

至於黃大煒留下的相關音樂資產，「家人因為非圈內人，將根據大煒老師的意願，繼續維持多年來與環球版權非常美好的合作關係。另外，家人還在巨大的驚嚇和悲傷中，會維持他這幾個月在家曾經提到的意願與已經有的安排。其他留待，清者自清，濁者自濁。謝謝大家！」

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