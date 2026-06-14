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內娛寒冬是真的？ 董子健微博電影之夜獲獎 致詞突喊「最近很空」

娛樂新聞組／即時報導
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董子健領獎致詞時喊出「最近很空」，引起網友熱議。(取材自微博)
董子健領獎致詞時喊出「最近很空」，引起網友熱議。(取材自微博)

大陸男星董子健日前在「微博電影之夜」上的一段獲獎感言意外引爆熱議。他憑藉自編自導的電影「我的朋友安德烈」獲頒「年度優秀影人」榮譽，該片先前更斬獲東京國際影展最佳藝術貢獻獎，實力有目共睹。然而，真正引發全網沸騰的卻是他的得獎感言。董子健在致詞最後突然笑稱，「我還是要重新介紹一下自己，我還是演員董子健，最近很空，謝謝。」

這句看似幽默的「求職宣言」瞬間衝上熱搜榜，話題閱讀量迅速突破2000萬次。巧合的是，當晚紅毯上，女星程瀟也透露近期檔期充裕，人氣小生劉昊然更接力喊話，「找我工作，謝謝」。大咖明星集體公開求職，意外成為當晚盛典的最大亮點。

董子健的坦率舉動獲得大批網友讚賞。相較於多數藝人習慣用「沉澱自己」或「等待好劇本」來美化空窗期，他直白表達想演戲的態度被讚「真實且真誠」。但與此同時，這番話也撕開了影視產業的殘酷現實。網友紛紛感嘆，連擁有「青春派」、「大江大河」等多部代表作，且兼具導演與演員雙重身分的實力派男星都公開釋放「求職訊號」，足見當前影視環境低迷，「內娛寒冬」絕非空穴來風。

不過也有支持者緩頰，認為董子健近年將重心放在導演創作與陪伴女兒身上，這次發言更像是在自嘲中主動尋求跨界合作，而非陷入失業危機。

此外，當晚活動還有一段小插曲，董子健的前妻孫怡也同場出席。兩人自2022年離婚後維持友好關係，當董子健在台上發言時，導播鏡頭一度捕捉到孫怡的微妙表情變化，也成為網友茶餘飯後的話題。

精華 FAQ

  • 他憑自編自導作品獲頒年度優秀影人，卻在致詞最後笑稱自己「最近很空」，這句自嘲式發言迅速登上熱搜，並被網友解讀為明星罕見公開求工作。

  • 因為董子健、程瀟、劉昊然等人當晚都不約而同提到檔期充裕或求合作，讓外界覺得連實力與人氣兼具的藝人都難接戲，進而放大市場低迷的觀感。

  • 支持者認為他近年重心放在導演創作與陪伴女兒，這只是幽默自嘲並順勢尋求合作；也有人解讀為真實反映工作空窗，折射出影視環境不景氣。

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