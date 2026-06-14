才否認陳飛宇戀情…迪麗熱巴亮出「壞女人適用」手機殼 網：無聲反擊

迪麗熱巴被拍到手機殼上印著大寫英文單字「BITCH」。(取材自微博)

大陸頂流女星迪麗熱巴 近日風波不斷。不久前她才剛公開澄清與陳飛宇密戀一年半的虛假傳聞，不料日前現身上海機場時，又因隨身攜帶的一款手機殼意外登上熱搜，再度陷入輿論風暴中心。

當天，迪麗熱巴身穿簡單的白色T恤搭配牛仔褲，私服造型顯得休閒低調。然而，在現場代拍鏡頭的捕捉下，她手中一款粉紅色的手機殼卻顯得格外吸睛，上面赫然印著大寫英文單字「BITCH」。隨後有網友循線找出商品來源，發現該手機殼原本是網路商店販售的小眾商品，商品介紹還標註著「壞女人適用，不撞款」，在曝光前的全網銷量僅僅只有2件。

沒想到在明星效應的強力加持下，同款手機殼一日內銷量瘋狂飆升突破3000件。嗅到商機的賣家更連夜將商品名稱更改為「壞女人迪麗熱巴同款」，讓不少粉絲笑稱熱巴無意間又創造了一次「帶貨神話」。

然而，這個手機殼也在網路上掀起兩極化的激烈論戰。持批評態度的網友與教育博主指出，「BITCH」在英語俚語中具備強烈的粗俗與侮辱女性屬性，熱巴身為坐擁數千萬粉絲的頂流藝人，受眾包含大量未成年人，公開使用此類物品恐對青少年價值觀產生不良示範，模糊了髒話的冒犯邊界。

相反地，支持方則堅稱「穿搭自由」，強調當天是私人行程，手機殼也是未主動公開展示的私人物品，外界不應無限上綱進行道德審判。更有不少粉絲與中立網友解讀，迪麗熱巴前幾日接連遭受戀情造謠，在澄清後使用這款帶有「壞女人」標籤的手機殼，更像是對黑粉與造謠者的無聲反擊，展現出「姐不在乎」的鬆弛感。

迪麗熱巴不久前被爆與陳飛宇密戀一年半，但遭否認。(取材自微博)