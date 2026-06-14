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杜德偉不捨曝黃大煒私下面 林宥嘉難過發聲 鄧紫棋悼念

記者林士傑／即時報導
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鄧紫棋期許自己能活得像黃大煒一樣。圖／摘自IG
鄧紫棋期許自己能活得像黃大煒一樣。圖／摘自IG

夏威夷猝逝的黃大煒（David）震驚各界，眾多星友紛紛透過社群悼念，杜德偉跟他相識超過20年，悲痛心情難以平復，難過表示「他是華語樂壇難得一見的英雄人物」。曾在節目中與他合唱的林宥嘉、閻奕格同樣感到震驚，閻奕格感慨說「能夠遇見您，是一件很幸運的事」。

杜德偉想起初次聽見黃大煒的名字，是1990年時經由同事推薦，「在我看來，David是80年代出道的男歌手中，嗓音最Soulful（充滿靈魂的）的一位」。後來熟識的兩人分享音樂，黃大煒充滿熱忱的模樣仍讓他印象深刻，「當時數位錄音正要盛行，他像個分享新玩具的孩子，新專輯中的一首歌錄了滿滿兩百多條音軌，人聲、樂器、和聲樣本全在其中。對我那時還是以現場表演為主的歌手來說，這既震撼，也極具啟發」。

閻奕格在「超級星光大道：星光傳奇賽」中，跟擔任評審的黃大煒搭檔合唱，表現獲得滿堂彩，她難過地說：「是您教我活在當下，擁抱未知，也懂得去珍惜那些微小卻美好的時刻。」她很感謝黃大煒持續給予大家無私的愛，「我會非常、非常想念您。大煒老師，一路好走，願您安息」。

林宥嘉昨天忙於工作，收工後獲知噩耗哀痛至極，透過所屬華研表示「聽到這個消息很難過」，也在IG分享與黃大煒的合照。他3年前邀請黃大煒擔任「idol」巡演嘉賓，在小巨蛋飆唱「你把我灌醉」，重現過往在「超級星光大道」合唱的片段，那時黃大煒作為評審，把第一個滿分給了林宥嘉，他很感謝恩師願意助陣，「謝謝黃大煒老師，他是我人生第一個合唱的歌手」。

另外，鄧紫棋也受到「你把我灌醉」一曲影響，曾在節目上告白稱黃大煒活出她的理想人生，期許自己能像他一樣一生都熱愛音樂，無奈迎來生離死別，她在IG悼念：「您是一個自由的靈魂，感謝您的音樂、您的鼓勵、您的平易近人、您的一切。」更難忘先前現場聽到黃大煒唱歌，自己淚流滿面的那一刻。

林宥嘉(右)曾邀請黃大煒擔任演唱會嘉賓。圖／摘自IG
林宥嘉(右)曾邀請黃大煒擔任演唱會嘉賓。圖／摘自IG

閻奕格過去曾和黃大煒合唱，獲知噩耗相當痛心。圖／摘自IG
閻奕格過去曾和黃大煒合唱，獲知噩耗相當痛心。圖／摘自IG

杜德偉(左)跟黃大煒常常分享音樂。圖／摘自臉書
杜德偉(左)跟黃大煒常常分享音樂。圖／摘自臉書

精華 FAQ

  • 杜德偉表示兩人相識超過20年，對黃大煒印象最深的是他對音樂的熱忱與靈魂感，並稱他是華語樂壇難得一見的英雄人物。

  • 林宥嘉收工後得知噩耗十分難過，透過華研表示聽聞消息很震驚，也在IG貼出合照，感謝黃大煒曾擔任演唱嘉賓與恩師。

  • 鄧紫棋曾受〈你把我灌醉〉影響很深，視黃大煒為理想人生的典範，悼文中感謝他的音樂、鼓勵與平易近人，並稱他是自由的靈魂。

夏威夷 鄧紫棋

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