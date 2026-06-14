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黃大煒死得離奇？黃珊珊反擊黃姊「我才是委任律師」

記者林士傑／即時報導
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黃珊珊(左)跟黃大煒情如家人。圖／摘自臉書
黃珊珊(左)跟黃大煒情如家人。圖／摘自臉書

在2位姊姊委託律師發表死亡聲明，音樂人黃大煒（David）的人生於台灣時間3日在夏威夷畫下句點，突如其來的死訊令人詫異，但他的女友兼經紀人Vicky痛哭表示疑點重重。跟他情如家人的黃珊珊整理好情緒之後，稍早發文稱自己是黃大煒先生多年的委任律師，「將在取得家人授權後，進一步了解黃大煒先生的死因並釐清相關疑慮」。

黃珊珊是黃大煒多年來的法律顧問，當初決定投入選戰，黃大煒義不容辭替她打造競選歌曲，她說彼此相識超過20年，是比家人還要親暱的摯友，「我生病，他和女友帶我到處遍尋名醫，我選舉，他們每場活動必到，我們一起過年、一起運動、一起跑馬拉松，一起練瑜伽，一起經歷人生的喜怒哀樂，David永遠是那個陽光快樂正面可愛的好朋友，只要有他在，都是笑聲」。

黃珊珊表示黃大煒近年不只養生，且很認真運動，身體愈來愈健康，且跟Vicky（趙濰佳）相伴30年，是眾所皆知的伴侶。她認為黃大煒的死因以及突發異常狀況都離奇到讓人無法接受，「黃大煒的家人，除了兩位姊姊，還有母親與兩位弟弟，家人與所有歌迷朋友都有權利知道事實真相，家人們除了悲痛，也希望釐清所有疑問」。

黃珊珊臉書全文：

哭了一天，還是要打起精神，黃大煒是我的家人，二十多年來他與我是比家人更親的摯友，我生病，他和女友帶我到處遍尋名醫，我選舉，他們每場活動必到，我們一起過年、一起運動、一起跑馬拉松，一起練瑜伽，一起經歷人生的喜怒哀樂，David永遠是那個陽光快樂正面可愛的好朋友，只要有他在，都是笑聲！

我很少掉眼淚，但今天眼淚止不住，我想，他的家人一定比我更難過，幾年前我重病，Ｄavid帶我去香港找醫生，他和女友陪我度過人生最辛苦的歷程，後來他也生了病，我們也陪著他一起走過來，開始運動養生，這兩年他很認真運動，也越來越健康！但是絕對沒想到，竟然會傳來噩耗.....

至於後續，我想聲明如下：

鑑於黃大煒先生猝逝，震驚華人世界，雖其姊姊委託台灣某律師發表公開信，但黃大煒的死因及之前突發異常狀況，離奇到實在讓人無法接受，身在台灣的至親好友都難以置信，黃大煒的家人，除了兩位姊姊，還有母親與兩位弟弟，家人與所有歌迷朋友都有權利知道事實真相，家人們除了悲痛，也希望釐清所有疑問。

趙濰佳女士與黃大煒相知相愛長達三十年，不但共同生活、工作，更是眾所周知的至親及人生伴侶，既然黃大煒在6/2就已經離世，但遲至今日6/14，整整12天之後，家人與至親好友才透過媒體得知死訊，實難令人置信，本人與黃大煒先生也是二十多年的摯友，親如家人，更是黃大煒先生多年的委任律師，將在取得家人授權後進一步了解黃大煒先生的死因並釐清相關疑慮。

謝謝所有關心黃大煒的朋友和歌迷們，David一定不會希望大家太難過！

精華 FAQ

  • 內文指出，黃大煒由兩位姊姊委託律師發表死亡聲明後，消息才被外界得知，且死訊是在台灣時間6月3日於夏威夷傳出。

  • 她表示自己是黃大煒多年的法律顧問與委任律師，與他相識二十多年、情同家人，因此在死訊曝光後，表明將在授權下釐清疑點。

  • 爭議在於黃大煒的死因與先前異常狀況被認為離奇，且家人、伴侶與好友遲至12天後才得知死訊，因此眾人希望查明真相。

夏威夷

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