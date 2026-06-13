我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

世界盃／卡達傷停5分鐘戲劇進球 1:1扳平瑞士

男星金澤猝死 前女友曝對話 他疑遭潛規則身體已透支

爆賠售透天別墅…阿Ben脫口內幕 億萬身家真相曝光

記者林士傑／即時報導
聽新聞
test
0:00 /0:00
阿Ben(白吉勝)跟家人搬到台中生活。圖／寬宏藝術提供
阿Ben(白吉勝)跟家人搬到台中生活。圖／寬宏藝術提供

阿Ben（白吉勝）跟黃鐙輝情同兄弟，都愛唱歌進而組成板凳樂團，因黃鐙輝不吝分享投資心得，有被對方推坑買股票嗎？他說好友知道這件事不能催促，另一方面明白他的個性，「在我的印象中，股票會起伏、風險較高，我跟老婆小可存了錢會去買房子，因為房子不會不見」。

他明晚要在Legacy Taipei舉辦「not BAD」讚聲演唱會，板凳樂團是嘉賓之一，「在我接演唱會前，問團員願不願意幫忙完成我的夢想，他們沒問酬勞，一口答應，讓我非常感動」。除了堅持歌唱路，他近年跨界接演不少戲劇、電影，曾獲金鐘獎提名肯定，2年前考量小孩教育問題，賣掉新北新店的8層樓透天別墅，全家搬至台中。

目前一家人住在台中百坪新家，先前傳賠售別墅，他說的確沒有賺到什麼錢，不過加上海外投資房產，資產應該破億？阿Ben連忙否認「沒有啦」，相當低調。夫婦結婚16年，他笑說怕吵到小孩，在家不能盡情大唱，最後唯一能唱歌的地方剩下獨處的車上，希望能慢慢回歸到歌手身分，在拍戲跟唱歌之間取得平衡點，演唱會購票請洽寬宏藝術。

上一則

被說醜又難聽…盧廣仲狂練歌喉「要幫歌迷出口氣」

下一則

巴西電影大獎提名驚喜「藍色亞馬遜」 原住民男星出線

延伸閱讀

身家好幾億？富豪男星全說了 爆30年玉女妻離家出走

身家好幾億？富豪男星全說了 爆30年玉女妻離家出走
前「黑澀會」美眉爆婚變…深夜大吵提離婚 老公揭內幕

前「黑澀會」美眉爆婚變…深夜大吵提離婚 老公揭內幕
翁倩玉「陽光」素顏 白冰冰站台突問：妳哪來的勇氣

翁倩玉「陽光」素顏 白冰冰站台突問：妳哪來的勇氣
向太自爆向華強名下沒房產：「全都是我名字」

向太自爆向華強名下沒房產：「全都是我名字」

熱門新聞

查斯是童星出身，現在則淪為街友。(摘自IMDb)

昔日童星淪街友 曾年收千萬如今睡街頭拒外界幫助

2026-06-10 21:01
林可彤此次返台感受到久違的人情味。（取材自林可彤 Hope Lin臉書）

名模定居美國1年閃電返台 帶2兒回來充電 直言「台北更美好幸福」

2026-06-07 19:21
黃曉明二度考博士班終於錄取。(摘自黃曉明微博)

黃曉明去年落榜逆襲成功 48歲高分錄取博士班

2026-06-09 22:28
王祖賢分享自己創業的心路歷程。（取材自 SurvivingSiliconValley YT）

王祖賢息影22年矽谷創業 親揭不再拍戲真正原因「珍惜當下緣分」

2026-06-07 19:16
為了祝賀恩師馮添枝的80歲大壽，68歲金馬影后陳秋霞銀髮閃現香港，她在臉書貼文表示「匆匆來港一晚」十分不捨。（取材自臉書）

68歲金馬影后陳秋霞嫁富商長居大馬 為恩師祝壽罕回港

2026-06-11 21:03
金宣虎比出愛心手勢放電。圖／讀者提供

和高允貞疑假戲真做 金宣虎認最愛「愛情怎麼翻譯？」

2026-06-06 15:59

超人氣

更多 >
為已故愛女苦讀8年 包小柏博士畢業致詞「一度哽咽中斷」

為已故愛女苦讀8年 包小柏博士畢業致詞「一度哽咽中斷」
李安電影男主角 昔「台灣第一美男」變100公斤樣貌曝光

李安電影男主角 昔「台灣第一美男」變100公斤樣貌曝光
苗族邪教首領 性侵大量女信徒與女童 被判225年監禁

苗族邪教首領 性侵大量女信徒與女童 被判225年監禁
SpaceX玩空殼遊戲？克魯曼：馬斯克「龐氏騙局」終將崩盤

SpaceX玩空殼遊戲？克魯曼：馬斯克「龐氏騙局」終將崩盤
南加世紀野火 因失戀而起？他還想殺華人CEO

南加世紀野火 因失戀而起？他還想殺華人CEO