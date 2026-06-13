爆賠售透天別墅…阿Ben脫口內幕 億萬身家真相曝光

阿Ben(白吉勝)跟家人搬到台中生活。圖／寬宏藝術提供

阿Ben（白吉勝）跟黃鐙輝情同兄弟，都愛唱歌進而組成板凳樂團，因黃鐙輝不吝分享投資心得，有被對方推坑買股票嗎？他說好友知道這件事不能催促，另一方面明白他的個性，「在我的印象中，股票會起伏、風險較高，我跟老婆小可存了錢會去買房子，因為房子不會不見」。

他明晚要在Legacy Taipei舉辦「not BAD」讚聲演唱會，板凳樂團是嘉賓之一，「在我接演唱會前，問團員願不願意幫忙完成我的夢想，他們沒問酬勞，一口答應，讓我非常感動」。除了堅持歌唱路，他近年跨界接演不少戲劇、電影，曾獲金鐘獎提名肯定，2年前考量小孩教育問題，賣掉新北新店的8層樓透天別墅，全家搬至台中。

目前一家人住在台中百坪新家，先前傳賠售別墅，他說的確沒有賺到什麼錢，不過加上海外投資房產，資產應該破億？阿Ben連忙否認「沒有啦」，相當低調。夫婦結婚16年，他笑說怕吵到小孩，在家不能盡情大唱，最後唯一能唱歌的地方剩下獨處的車上，希望能慢慢回歸到歌手身分，在拍戲跟唱歌之間取得平衡點，演唱會購票請洽寬宏藝術。