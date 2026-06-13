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耀樂控「嗜血」 炎亞綸內幕全說了：願公開對話紀錄

記者梅衍儂／即時報導
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炎亞綸近期將重心放在節目投資與內容開發上。圖／晴空鳥提供
炎亞綸近期將重心放在節目投資與內容開發上。圖／晴空鳥提供

男星炎亞綸與前男友、網紅耀樂2023年爆出2018年交往期間，偷拍性行為影片並外流。案件於去年5月一審宣判，雙方達成和解，炎亞綸被判有期徒刑7個月，得易科罰金，緩刑3年。不過耀樂上月又控訴，炎亞綸三番兩次把外流案件當作商業炒作的話題，覺得非常不舒服，更直言炎亞綸嗜血。

耀樂還指控炎亞綸邀請他參與「世界上會有對的分手」這首歌的創作和MV，「這對我心理造成很大的壓力與不適感，但再一次的你轉頭又對外聲稱獲得諒解，且寫了這首歌給我，我真的不需要，更不想要這一首歌跟我有任何關係」，更表示炎亞綸找他上節目「炎上」，對炎的種種行為非常不諒解。

而炎亞綸今（13）日舉辦新專輯「IKIGAI」簽唱會，對於耀樂的控訴，他回應：「到時候能讓大家看到對話內容，我會第一時間讓大家知道，只是覺得即便到時候看到的狀況，跟現在感受的不一樣，也不一定有人在乎或是幫我說什麼話。」他強調：「我認為社會上還是要多點空間去理解情緒跟真實。」

他明年7月緩刑期滿，因此現在他謹言慎行，就怕再節外生枝，他苦笑：「我現在本身很多麻煩，我還是得等到適當的時機再說，沒辦法，我不想惹其他的麻煩 。」

至於耀樂控訴他拍MV和邀請上節目「炎上」，炎亞綸坦言確有此事，但是有緣由的，「他自己律師有開過這個口，說這也許或成為一個好的、談判的條件」，表示是耀樂的律師提出說「可不可以提供耀樂一些工作」，雙方的對話都有紀錄，並說當耀樂考慮後覺得不適合，或是沒有那麼舒服，自己就停止了，沒有窮追不捨。炎亞綸說，屆時他很樂意讓大家看相關對話紀錄。

炎亞綸在台北舉辦簽唱會。圖／晴空鳥提供
炎亞綸在台北舉辦簽唱會。圖／晴空鳥提供

精華 FAQ

  • 耀樂指稱炎亞綸多次把外流案件當成商業炒作話題，還邀請他參與歌曲創作、MV及上節目，讓他感到壓力與不適，因而公開表達強烈不滿。

  • 炎亞綸表示之後若時機成熟，願意公開雙方對話紀錄讓外界檢視，也認為社會應給情緒與真實更多理解空間，暫時不想再惹出新的麻煩。

  • 他坦言確有其事，但稱是耀樂律師先提出可提供工作作為談判條件，雙方都有紀錄；若對方覺得不適合，他便已停止，並未持續追求。

炎亞綸

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