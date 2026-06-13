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男星金澤猝死 前女友曝對話 他疑遭潛規則身體已透支

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男星金澤猝死 前女友曝對話 他疑遭潛規則「身體已透支」

記者陳穎／即時報導
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金澤曾演出甜劇「從結婚開始戀愛」大受歡迎。（取材自微博）
金澤曾演出甜劇「從結婚開始戀愛」大受歡迎。（取材自微博）

中國男星金澤本月5日驚傳在橫店住處猝逝，享年33歲。外界盛傳其死因與長期高強度工作導致心肌梗塞有關，而他的前女友近日公開多段生前對話紀錄，內容提及超長工時、身體狀況惡化，以及疑似遭遇演藝圈不當對待等經歷，再度引發外界關注。

據中媒報導，電影「日掛中天」投資人李子鋒自稱是金澤前女友，她於13日在社群平台公開兩人過往聊天內容。從截圖可見，金澤曾多次提及工作量過重，包括「半夜12點才收工」、「每天早上6點多開工」等，甚至自嘲「我快猝死了」，似乎透露長期睡眠不足與身體透支的狀況。

消息指出，金澤近年從電影圈轉戰短劇市場，即便2026年整體影視環境不如以往熱絡，仍接下多部作品，工作安排相當密集。外界因此質疑，長期高壓與過勞是否成為健康亮紅燈的重要原因。

除了工作問題外，公開的對話內容中還提及疑似被要求參與應酬等疑似潛規則經歷。金澤曾表示，自己過去承受許多外界難以理解的壓力，相關內容曝光後迅速在網路掀起討論。

不過，其中部分對話截圖涉及對特定人士的不利指控，目前尚無法確認其真實性及完整背景，也未獲相關當事人回應。因此，相關說法仍有待進一步查證，網友對內容真偽也抱持不同看法。

精華 FAQ

  • 報導指出，金澤是在本月5日於橫店住處驚傳猝逝，享年33歲。消息曝光後，外界立即關注其死因是否與長期高強度工作有關。

  • 聊天截圖顯示，金澤曾抱怨半夜收工、清晨開工，並自嘲快猝死，顯示他長期睡眠不足、工作密集，身體狀況疑已明顯透支。

  • 內文提到他疑似遭遇應酬或潛規則壓力，但這些對話截圖目前尚無法確認真實性與完整背景，也未獲相關當事人回應，仍待進一步查證。

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