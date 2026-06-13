李安電影男主角 昔「台灣第一美男」變100公斤樣貌曝光

「台灣第一美男」趙文瑄在「囍宴」顏值顛峰。(圖／本報系資料照、趙文瑄提供)

趙文瑄本月剛迎來66歲生日，近期他大光頭、白鬍子，整個人圓一大圈，讓不少人瞳孔地震。原來他接下民初戲劇大師曹禺的話劇「日出」，演的正是腦滿腸肥的銀行家「潘月亭」。趙文瑄灑脫的說：「別的演員接這角色捨不得剃頭，但我無所謂，真正的帥哥，能夠駕馭所有的造型！」

趙文瑄曾為華航空少，1993年以李安 電影「囍宴」出道，入行33年，演過「宋家王朝」的孫中山、「大明宮詞」的薛紹、「紅玫瑰與白玫瑰」的佟振保等經典角色，溫文儒雅的形象深入人心。疫情期間他摔斷腿，原本都想退休，結果2023年改編諾貝爾文學獎得主莫言 的話劇「鱷魚」意外找上門。

因為是首次演話劇，趙文瑄心想：「在大陸演話劇，找死啊。」結果這部跟香港女星鄧萃雯搭檔的話劇打破上海大劇院話劇類的紀錄，給了他強心針。曹禺的3大戲劇作品「雷雨」、「日山」、「原野」，趙文瑄這回接下「日出」，演的「潘月亭」愛上飾演「陳白露」的何賽飛，去年已巡演1年，今年7月將再度演出。

「潘月亭」禿頭肥胖模樣，是曹禺最認可的造型，趙文瑄要做就做到極致：「禿頭是一致了，但還不夠胖！所以我被導演允許可以開懷大吃，現在整整100公斤，目標是105公斤，還有近1個月的增肌緩衝期，努力中！」

趙文瑄秀出一張前年還有頭髮時的健身照，很有自信的說：「完全沒美肌修圖，就是原廠設定，要恢復成這樣，易如反掌，只是頭髮會白一些。」剛迎來66歲生日，他的感想簡潔有力：「人生60才開始，不要因爲退休就放棄。」

趙文瑄自信滿滿：「剃光頭前的原廠設定模樣，要回復易如反掌。」(圖／趙文瑄提供)

趙文瑄跟「仔仔」周渝民同天6月9日生日。(圖／趙文瑄提供)

趙文瑄覺得人生60才開始。(圖／趙文瑄提供)

趙文瑄「日出」造型就是光頭。(圖／趙文瑄提供)

趙文瑄跟「仔仔」周渝民同天6月9日生日。(圖／趙文瑄提供)

趙文瑄喜迎66歲生日。(圖／趙文瑄提供)