曾沛慈「浪姐7」奪冠卻病倒 唱到一半兩度求救歌迷

曾沛慈笑稱靠意志力與體力撐過高強度訓練。(記者林士傑／攝影)

曾沛慈在中國節目「乘風破浪2026」（浪姐7）表現不俗，近來第4次公演過後，她首次拿下個人排名第一，但比賽期間急性咽喉炎及鼻炎困擾著她，喉嚨狀況一度相當嚴重，不僅說話吃力，就連吞嚥都會感到疼痛。今（13）日她現身KKBOX風雲榜演唱會，唱自己的經典歌「一個人想著一個人」時聲音有點緊，更兩度讓台下歌迷幫唱。

問到喉嚨狀況，曾沛慈坦言還要再一點時間康復，「對喉嚨最好的幫助其實就是休息，這一趟回來有很多要處理的工作，所以我還是會好好照顧自己的喉嚨，不要掉以輕心，它現在還沒有恢復到完全健康的狀態」。

而「浪姐7」比賽強度高，時常練到沒日沒夜，喉嚨還可以撐嗎 ？她笑說：「我覺得我的心臟更強，所以應該可以，靠意志力跟體力 ，然後也是真的要睡覺啦！我覺得我卯起來也是滿拚的，會要提醒自己要記得休息」。

她這趟回來稍微休息，下周一又要飛去長沙錄影，笑說參加浪姐之後腹肌都出來了，手臂線條也出來了 ，甚至直角肩也隱約有輪廓。問及老公有無安慰？她說「他一直都給我很大的支持跟陪伴」，不過老公沒有陪她去對岸錄影過，笑說他可以裝進行李箱的話，就會帶老公去。

目前她在節目中排名第一，壓力可以想見，但她抗壓性高，「其實還好，我一直以來都覺得專心把每一次的表演準備好是我最看重的事情」，有時候練習到不見天日，走到戶外看看天空就覺得很療癒。

她的表情包被網友廣為流傳，她笑說能帶給大家歡樂也不錯，就連現在跟同事聊天，同事也都會用她的表情包。至於今年金曲沒有入圍會不會覺得很失望？她表示：「不會，因為我覺得本來自己就知道我還有很多的空間 ，不管有沒有入圍我都會繼續準備好我想帶給大家的作品。」

曾沛慈透露「浪姐7」讓她練出腹肌、手臂線條與直角肩，也感謝老公一路支持陪伴。(記者林士傑／攝影)

曾沛慈帶病登上KKBOX風雲榜舞台，坦言急性咽喉炎尚未痊癒。(記者林士傑／攝影)