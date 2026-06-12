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《少林足球》大師兄電動輪椅代步 84歲黃一飛：還能溫飽

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《少林足球》大師兄電動輪椅代步 84歲黃一飛：還能溫飽

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港星黃一飛曾在「少林足球」中飾演大師兄一角，近來以電動輪椅車代步。 （取材自抖音...
港星黃一飛曾在「少林足球」中飾演大師兄一角，近來以電動輪椅車代步。 （取材自抖音）

曾在周星馳經典電影《少林足球》中飾演「鐵頭功大師兄」的香港資深演員黃一飛，憑藉該片精湛演技榮獲香港電影金像獎「最佳男配角」，成為無數影迷心中的殿堂級綠葉。近年他將事業重心轉向內地並定居深圳，片約與商演接連不斷。然而，近日網路流出他的最新生活片段，高齡84歲的黃一飛被目擊需要依賴「電動輪椅」代步，健康狀況再度引發外界強烈關注。

噓！星聞報導，據了解，黃一飛在2009年下定決心戒掉多年煙癮，沒想到卻迎來體重的「失控式反彈」。在短短幾年內，體重激增接近50磅（約22.6公斤），最胖時更一度直逼200磅（約90公斤）大關。

體重暴增加上隨著年齡增長、近年飽受骨刺困擾，沉重的軀體讓黃一飛的雙腳難以負荷，導致行動變得舉步維艱，日常出行必須仰賴電動輪椅。過去他挺著大肚子現身時，還曾被老友當面開玩笑調侃「懷胎幾個月了？」不過生性豁達的黃一飛依然保持樂觀，笑稱自己「還能溫飽」，知足常樂的心態令人敬佩。

雖然出入需要輪椅協助，但黃一飛的近照顯示其精神狀態良好。日前他趕赴一場宴會，抵達會場後展現了極佳的精神面貌。在敬酒環節，黃一飛在完全不需旁人攙扶的情況下，獨自穩健地站起身向全場賓客敬酒，打破了外界對他健康惡化的傳言，也讓大批擔心他的粉絲紛紛鬆了一口氣。

近日網路流出84歲港星黃一飛最新生活片段，健康狀況再度引發外界關注。（取材自微博...
近日網路流出84歲港星黃一飛最新生活片段，健康狀況再度引發外界關注。（取材自微博）

精華 FAQ

  • 因為網路流出他使用電動輪椅代步的生活片段，讓外界再度注意到這位84歲資深演員的健康狀況，也掀起粉絲對他近況的討論與擔心。

  • 主要是2009年戒煙後體重明顯上升，加上年紀漸長又長期受骨刺困擾，讓雙腳負荷增加，日常外出逐漸需要依賴電動輪椅協助。

  • 雖然出入要靠輪椅，但他日前參加宴會時精神看來很好，還能不靠旁人攙扶獨自站起敬酒，顯示身體雖有不便，整體狀態仍算穩定。

香港 周星馳

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