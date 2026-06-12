香港前TVB當家花旦陳敏兒65歲逝 曾與劉德華組最強螢幕情侶

昔日TVB當家花旦陳敏兒(右)，以新人之姿擔任女主角，曾與劉德華(左)攜手組成當年最受歡迎的「最強螢幕情侶。（取材自《獵鷹》 劇照）

AI摘要 文章摘要整理： 前TVB花旦陳敏兒病逝，終年65歲，家屬證實死訊並按其心願低調治喪；她曾憑多部經典劇集走紅，亦歷經喪子與喪夫打擊，晚年投入生死教育。

1980年代紅極一時的TVB當家花旦、已故演員廖啟智的遺孀陳敏兒，已於6月12日上午在威爾斯親王醫院因病安詳辭世，終年65歲。陳敏兒的兩位兒子廖文哲與廖文信已透過母親的官方社交平台帳號發布訃文證實此消息，悲痛表示母親在親人的悉心陪伴下走完人生最後一程，深信母親已在天家安息。為了尊重陳敏兒生前的期望，家屬表示安息禮拜將採取低調的私人形式舉辦，謝絕公眾與媒體探訪，盼外界給予空間。

根據《噓！星聞》綜合港媒《TVB》與《香港 01》報導，身為無線藝員訓練班第八期學員的陳敏兒，過去是TVB極具代表性的演技派女神，形象端正且氣質清麗，並將最燦爛的青春歲月留在了螢光幕上。回顧其演藝生涯，共有五部見證她演藝巔峰的經典作品：

第一部為1982年的成名代表作《獵鷹》。陳敏兒以新人之姿擔任女主角，飾演冷靜理智的重案組女警官王家琦，與初次擔綱男主角的劉德華攜手組成當年最受歡迎的「最強螢幕情侶」，一炮而紅。該劇集的空前成功，直接將她推上了TVB當家花旦的寶座。近期陳敏兒觀看劉德華演唱會，亦讓人想起當年二人合作的往事。

第二部為1986年的《薛丁山徵西》。陳敏兒在劇中飾演樊梨花，將這位敢愛敢恨、武藝高強的傳奇女將演繹得英姿颯爽，與黃日華（飾薛丁山）的對手戲火花四濺。該劇在當時收視極佳，成為日後眾多影視版本中的經典標竿。

第三部為1987年的時裝劇《男兒本色》。該劇是80年代香港時裝恩怨劇的代表作之一，陣容包括林俊賢與剛出道的黎明。陳敏兒飾演女主角殷紹文，展現了當時香港女性外柔內剛、在逆境中成長的堅韌氣質，是她時裝劇中最具深度的角色之一。

第四部為1987年的金庸武俠劇《書劍恩仇錄》。陳敏兒在劇中飾演紅花會十一當家「鴛鴦刀」駱冰，將角色豪邁爽朗、俠骨柔情的江湖兒女氣質拿捏得恰到好處，與黎漢持（飾文泰來）組成的夫妻檔令人印象深刻。

第五部為1988年的歷史巨製《太平天國》。這部TVB當年的大製作匯聚了呂良偉、黃日華、劉青雲、郭富城等龐大陣容。陳敏兒在男人戲中毫不遜色，成功塑造了太平天國女將洪宣嬌，其氣場與演技在宏大歷史背景下得到充分展現，這也是她淡出幕前夕的重量級代表作。

然而，這位一代花旦的一生卻伴隨著諸多考驗。她與同為訓練班出身的已故金馬最佳男配角「智叔」廖啟智結縭多年、鶼鰈情深。但小兒子廖文諾在2006年因血癌夭折，丈夫廖啟智則於2021年因胃癌病逝。面對接二連三的至親離世，陳敏兒雖曾飽受打擊，卻也蛻變為生死教育的推廣者。據了解，近年她深受慢性病困擾，甚至曾在2024年為自己舉辦「生前告別會」向好友道謝、坦然談論死亡。如今她因病撒手人寰，其堅韌的人生故事也隨之落幕。

在陳敏兒病逝後，《TVB》晚間也於官方臉書分享其生前畫面，讓觀眾粉絲們回看她過往的演藝姿采，盛讚她「無論演戲及做主持同樣出色」，與廖啟智鶼鰈情深，更是演藝圈中的模範夫婦。

昔日TVB當家花旦陳敏兒(左)與香港演員廖啟智鶼鰈情深，如今夫妻天堂重聚。（取材自臉書）

1980年代紅極一時的TVB當家花旦陳敏兒，6月12日上午在香港因病安詳辭世，終年65歲。（取材自臉書）