首度訪問大女兒Elly 小S錄「不熙娣」當場崩潰了

Elly首度以來賓身分上節目接受小S訪問。圖／東森綜合台提供

由金鐘主持人小S （徐熙娣）、派翠克領軍的東森綜合台「小姐不熙娣」，自開播以來陪伴觀眾走過 4 年多時光，今（12日）錄製集數正式迎來第 1000 集里程碑。為慶祝這極具意義的一刻，特別邀請小S的大女兒 Elly（許曦文）擔任嘉賓，獻出母女檔節目的合體首秀。

節目開場，小S顯得格外謹慎，坦言心情有點「綁手綁腳」，畢竟來賓是自己的親生女兒，既想犀利又怕尺度拿捏不好。小S現場逼問 Elly 有什麼禁忌話題？Elly 機智回嗆：「我講出來的話，妳就會故意問啊！」讓小S急喊：「我是妳媽，當然會保護妳！」Elly 冷靜回應，直言自己常看網路流傳的「康熙」片段，深知媽媽主持風格犀利，讓小S大嘆：「訪問女兒的壓力，竟然比訪問演員還大！」

除了主持風格，小S在 Elly 眼中的私下面貌也隨之曝光。Elly 爆料媽媽私下超愛看動漫，總是穿著睡衣，還會固定坐在同個位置不走動，這讓派翠克秒回「太宅了吧！」接著Elly更忍不住抱怨：「最欠揍的是，家裡客廳明明只有兩盒衛生紙，她偏要硬把平板架在衛生紙盒上，害我需要衛生紙時拿不到，問她能不能幫忙拿一張，她還會回：『妳打擾到我看劇了。』」這番真性情爆料，讓一旁的小S聽得崩潰大喊：「Elly 妳講話太誇張了，我根本沒有這樣！」

派翠克也在一旁爆料，雖然小S一直擔心女兒會緊張，但其實上禮拜小S本人就已經焦慮到不行。「小姐不熙娣」第 1000 集特別企劃，將於 7 月份重磅登場，請鎖定每週一至週五晚間 10 點，東森綜合 32 頻道。

Elly首度以來賓身分上節目接受小S訪問。圖／東森綜合台提供

Elly首度以來賓身分上節目接受小S訪問。圖／東森綜合台提供