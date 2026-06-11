我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

川普80歲生日預先許願世界和平 但當晚就下令轟炸伊朗

比Outlet還便宜？加州華人區這家Nike店讓人意外

「本名挖掘機」也有今天…白鹿被喊「白夢妍」秒當機 網笑超可愛

娛樂新聞組／即時報導
聽新聞
test
0:00 /0:00
在追劇團活動現場，白鹿突然被導演喊出本名「白夢妍」。(取材自微博)
在追劇團活動現場，白鹿突然被導演喊出本名「白夢妍」。(取材自微博)

白鹿、丞磊主演的古裝新劇「莫離」日前開播，在追劇團活動現場，向來以活潑開朗形象示人的白鹿，突然被導演林玉芬喊出本名「白夢妍」，瞬間露出錯愕又害羞的表情，短短幾秒鐘的反應被粉絲捕捉後迅速登上熱搜，「白鹿突然被叫本名的反應」相關話題引發大量討論。

當天活動中，林玉芬在發言時提到希望大家支持白鹿，並直接喊出她的本名「白夢妍」。原本專心聆聽的白鹿先是愣了一下，隨後轉頭看向導演方向，露出略顯靦腆的笑容，還雙手合十頻頻示意，模樣既驚訝又可愛。這段畫面曝光後，不少粉絲直呼「表情管理瞬間失效太真實」、「回眸那一刻直接被美到」，更有人將其封為「白夢妍回眸名場面」。

之所以能夠引起如此大的關注，關鍵在於白鹿在演藝圈素有「本名挖掘機」封號，包括任嘉倫、羅雲熙、曾舜晞、張凌赫都曾被她在節目或採訪中直接喊出本名，因此被網友戲稱為「藝名終結者」。

沒想到平時總愛直呼別人本名的白鹿，這次成了被點名的對象。網友紛紛笑稱，「藝名殺手也有今天」、「終於輪到白鹿體驗社死現場了」、「原來本名暴擊是無差別攻擊」。還有人表示，這種突然被喊本名的感覺就像學生時代上課發呆時突然被老師點名，讓人特別有共鳴。

其實，白鹿曾多次在綜藝節目中大方提及自己的本字，甚至玩過「夢妍、夢鹽」的諧音梗活躍氣氛。隨著話題持續發酵，不少網友直指，比起明星光環，這種被叫本名時流露出的真實反應，更讓人感受到白鹿可愛且接地氣的一面。

精華 FAQ

  • 因導演林玉芬在現場直接喊出她的本名「白夢妍」，白鹿先是愣住，再轉頭露出靦腆笑容，短短幾秒反應被粉絲拍下後迅速登上熱搜。

  • 不少人覺得她表情管理瞬間失效很真實，也有人稱那一回眸很美，將這段畫面封為「白夢妍回眸名場面」，認為她害羞模樣特別可愛。

  • 因為她過去常在節目或採訪中直接喊出任嘉倫、羅雲熙、曾舜晞、張凌赫等人的本名，所以被網友戲稱為「藝名終結者」，這次則輪到她自己被點名。

白鹿

上一則

劉亦菲本名叫… 網驚「難怪這麼有仙氣」 超狂書香世家背景掀熱議

延伸閱讀

白鹿因這事劇宣睡過頭 網：像遲到早八打工人

白鹿因這事劇宣睡過頭 網：像遲到早八打工人
白鹿「莫離」首播翻車? 粉絲砸巨資雲包場 仍湧1星差評

白鹿「莫離」首播翻車? 粉絲砸巨資雲包場 仍湧1星差評
關係生變？ 李晨：白鹿是開心果擔當 兩人不只同事

關係生變？ 李晨：白鹿是開心果擔當 兩人不只同事
上綜藝玩太大…張凌赫被劉宇寧摸胸肌、扒外套 秒變害羞大男孩

上綜藝玩太大…張凌赫被劉宇寧摸胸肌、扒外套 秒變害羞大男孩

熱門新聞

查斯是童星出身，現在則淪為街友。(摘自IMDb)

昔日童星淪街友 曾年收千萬如今睡街頭拒外界幫助

2026-06-10 21:01
林可彤此次返台感受到久違的人情味。（取材自林可彤 Hope Lin臉書）

名模定居美國1年閃電返台 帶2兒回來充電 直言「台北更美好幸福」

2026-06-07 19:21
黃仁勳（右）遠遠就注意到張熙恩。（取材自張熙恩IG）

黃仁勳一眼看見了 言承旭舊愛高舉肖像畫 獲唯一簽名合照樂瘋

2026-06-04 08:15
黃曉明二度考博士班終於錄取。(摘自黃曉明微博)

黃曉明去年落榜逆襲成功 48歲高分錄取博士班

2026-06-09 22:28
王祖賢分享自己創業的心路歷程。（取材自 SurvivingSiliconValley YT）

王祖賢息影22年矽谷創業 親揭不再拍戲真正原因「珍惜當下緣分」

2026-06-07 19:16
金宣虎比出愛心手勢放電。圖／讀者提供

和高允貞疑假戲真做 金宣虎認最愛「愛情怎麼翻譯？」

2026-06-06 15:59

超人氣

更多 >
在冰淇淋店若聞到這些氣味 專家：最好立刻離開

在冰淇淋店若聞到這些氣味 專家：最好立刻離開
去美元化加速…人民幣很快會超越歐元 成為全球第2大貨幣

去美元化加速…人民幣很快會超越歐元 成為全球第2大貨幣
世界盃揭幕戰 慘烈3紅…墨西哥2:0輕取南非

世界盃揭幕戰 慘烈3紅…墨西哥2:0輕取南非
在美國如何免費收看2026世界盃？方式一次看

在美國如何免費收看2026世界盃？方式一次看
華人家庭爆謀殺自殺 網傳死者為知名奶茶店老闆

華人家庭爆謀殺自殺 網傳死者為知名奶茶店老闆