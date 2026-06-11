我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

墨西哥攻入世界盃首球 2:0擊敗南非

哥大挺巴綠卡學生 遭移民法官下令遣返

「台大五姬」40歲吳依潔搭公車被捕獲…淡出演藝圈12年

記者陳穎／即時報導
聽新聞
test
0:00 /0:00
「台大五姬」吳依潔退出螢光幕後生活依舊精采。圖／摘自新聞主播吳依潔臉書
「台大五姬」吳依潔退出螢光幕後生活依舊精采。圖／摘自新聞主播吳依潔臉書

有「台大五姬」之一、「戲劇依」之稱的前主播40歲吳依潔，2014年嫁給神旺大飯店董事長蔡衍榮之子蔡紹仁後，逐漸淡出螢光幕，婚後育有兩女一子，將生活重心放在家庭與公益事務上。雖然鮮少公開露面，但她偶爾仍會透過社群平台分享近況。近日有民眾在台北街頭巧遇她，本人狀態曝光後，再度掀起討論。

根據「CTWANT」報導，有讀者於上月31日下午約5時30分，在台北捷運中山站附近搭乘公車時巧遇吳依潔。當天她身穿黑色長袖上衣搭配牛仔褲，頭上戴著墨鏡，整體造型簡約俐落，卻依舊散發亮眼氣質。即使已離開主播台多年，無論膚況或身材都維持得相當出色，女神風采絲毫未減。

更引人注意的是，似乎有民眾早已認出她的身分，特地跟著上車希望合影留念。面對粉絲請求，吳依潔不僅沒有拒絕，還親自拿起手機掌鏡自拍，全程露出親切笑容，展現高EQ與零距離的一面，讓人感受到她一貫的親和力。

出身優渥家庭的吳依潔，父親曾任跨國會計師事務所執行長，母親則曾是輔仁大學校花及外商企業高階主管。從小在父母栽培下，她學習鋼琴、書法、西洋繪畫及溜冰等多項才藝，就讀台灣大學戲劇學系期間還輔修傳播課程，憑藉亮眼外型與優異學歷成為「台大五姬」代表人物之一。

畢業後她先投入新聞圈擔任政治線記者，隨後轉戰主播台，成為中天新聞當家主播。期間還曾受邀參與周杰倫歌曲「世界末日」MV拍攝，飾演新聞主播角色，並透露周杰倫當時還親自指導她如何詮釋情緒戲，讓她留下深刻印象。

婚後卸下主播身分的吳依潔，目前擔任旺台教育文化基金會執行長，雖然鮮少出現在電視螢幕前，但仍活躍於社群平台，經常分享生活趣事與創意裝扮。像是韓劇「黑暗榮耀」爆紅時，她曾模仿劇中角色朴涎鎮的穿搭，引發粉絲熱烈討論；此外，她也曾Cosplay經典漫畫「灌籃高手」中的赤木晴子，神還原造型獲得網友一致好評。

精華 FAQ

  • 因有民眾在台北中山站附近搭公車時巧遇她，見到她狀態依舊亮眼，還親切答應合照並自拍，讓她淡出螢光幕多年的近況再度被關注。

  • 她婚後將生活重心放在家庭與公益，目前擔任旺台教育文化基金會執行長，平時也會透過社群分享生活趣事與創意裝扮，維持一定曝光。

  • 她出身優渥家庭，就讀台大戲劇系並輔修傳播，曾任政治線記者與中天主播，也參與周杰倫MV演出，因外型與學歷兼備而成為台大五姬代表。

台大

上一則

連關韶文也被詐騙…1反常舉動竟被盜刷近7萬元

延伸閱讀

捕獲野生林青霞 71歲素顏依舊超美「零架子逛街」 真實狀態震撼網友

捕獲野生林青霞 71歲素顏依舊超美「零架子逛街」 真實狀態震撼網友
38歲劉亦菲素顏被捕獲 現身大學20年同學會 超狂狀態「同學變長輩」

38歲劉亦菲素顏被捕獲 現身大學20年同學會 超狂狀態「同學變長輩」
孫芸芸同框71歲母和26歲女「三代同堂」網驚：根本姊妹團

孫芸芸同框71歲母和26歲女「三代同堂」網驚：根本姊妹團
66歲鍾楚紅罕見露面 眼袋、魚尾紋全被拍「優雅老去」範本

66歲鍾楚紅罕見露面 眼袋、魚尾紋全被拍「優雅老去」範本

熱門新聞

查斯是童星出身，現在則淪為街友。(摘自IMDb)

昔日童星淪街友 曾年收千萬如今睡街頭拒外界幫助

2026-06-10 21:01
林可彤此次返台感受到久違的人情味。（取材自林可彤 Hope Lin臉書）

名模定居美國1年閃電返台 帶2兒回來充電 直言「台北更美好幸福」

2026-06-07 19:21
黃仁勳（右）遠遠就注意到張熙恩。（取材自張熙恩IG）

黃仁勳一眼看見了 言承旭舊愛高舉肖像畫 獲唯一簽名合照樂瘋

2026-06-04 08:15
黃曉明二度考博士班終於錄取。(摘自黃曉明微博)

黃曉明去年落榜逆襲成功 48歲高分錄取博士班

2026-06-09 22:28
王祖賢分享自己創業的心路歷程。（取材自 SurvivingSiliconValley YT）

王祖賢息影22年矽谷創業 親揭不再拍戲真正原因「珍惜當下緣分」

2026-06-07 19:16
金宣虎比出愛心手勢放電。圖／讀者提供

和高允貞疑假戲真做 金宣虎認最愛「愛情怎麼翻譯？」

2026-06-06 15:59

超人氣

更多 >
昔日童星淪街友 曾年收千萬如今睡街頭拒外界幫助

昔日童星淪街友 曾年收千萬如今睡街頭拒外界幫助
四生肖今年容易陷入「財富空心感」 賺得多不如賺得踏實

四生肖今年容易陷入「財富空心感」 賺得多不如賺得踏實
好市多烤雞防腐劑疑雲 官方終於回應了

好市多烤雞防腐劑疑雲 官方終於回應了
李奧納多慘虧380萬元 押寶環保鞋翻車快撐不住

李奧納多慘虧380萬元 押寶環保鞋翻車快撐不住
30個雞蛋1.99元 華人買瘋了

30個雞蛋1.99元 華人買瘋了