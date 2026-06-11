「台大五姬」40歲吳依潔搭公車被捕獲…淡出演藝圈12年

「台大五姬」吳依潔退出螢光幕後生活依舊精采。圖／摘自新聞主播吳依潔臉書

有「台大 五姬」之一、「戲劇依」之稱的前主播40歲吳依潔，2014年嫁給神旺大飯店董事長蔡衍榮之子蔡紹仁後，逐漸淡出螢光幕，婚後育有兩女一子，將生活重心放在家庭與公益事務上。雖然鮮少公開露面，但她偶爾仍會透過社群平台分享近況。近日有民眾在台北街頭巧遇她，本人狀態曝光後，再度掀起討論。

根據「CTWANT」報導，有讀者於上月31日下午約5時30分，在台北捷運中山站附近搭乘公車時巧遇吳依潔。當天她身穿黑色長袖上衣搭配牛仔褲，頭上戴著墨鏡，整體造型簡約俐落，卻依舊散發亮眼氣質。即使已離開主播台多年，無論膚況或身材都維持得相當出色，女神風采絲毫未減。

更引人注意的是，似乎有民眾早已認出她的身分，特地跟著上車希望合影留念。面對粉絲請求，吳依潔不僅沒有拒絕，還親自拿起手機掌鏡自拍，全程露出親切笑容，展現高EQ與零距離的一面，讓人感受到她一貫的親和力。

出身優渥家庭的吳依潔，父親曾任跨國會計師事務所執行長，母親則曾是輔仁大學校花及外商企業高階主管。從小在父母栽培下，她學習鋼琴、書法、西洋繪畫及溜冰等多項才藝，就讀台灣大學戲劇學系期間還輔修傳播課程，憑藉亮眼外型與優異學歷成為「台大五姬」代表人物之一。

畢業後她先投入新聞圈擔任政治線記者，隨後轉戰主播台，成為中天新聞當家主播。期間還曾受邀參與周杰倫歌曲「世界末日」MV拍攝，飾演新聞主播角色，並透露周杰倫當時還親自指導她如何詮釋情緒戲，讓她留下深刻印象。

婚後卸下主播身分的吳依潔，目前擔任旺台教育文化基金會執行長，雖然鮮少出現在電視螢幕前，但仍活躍於社群平台，經常分享生活趣事與創意裝扮。像是韓劇「黑暗榮耀」爆紅時，她曾模仿劇中角色朴涎鎮的穿搭，引發粉絲熱烈討論；此外，她也曾Cosplay經典漫畫「灌籃高手」中的赤木晴子，神還原造型獲得網友一致好評。