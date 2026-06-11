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傑森史塔森親眼目睹兇殺案「遭誣陷為兇手」被迫展開逃亡

記者廖福生／即時報導
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傑森史塔森主演新片「玩命航線」。圖／車庫娛樂提供
傑森史塔森主演新片「玩命航線」。圖／車庫娛樂提供

好萊塢動作男星傑森史塔森近年動作片產量穩定，而且每出一部新片就換一個職業，從「蜂刑者」的養蜂人、「重裝制裁」的工頭，再到「天眼浩劫」的燈塔看守員。這次在新片「玩命航線」改變風格，不再強調傑森史塔森的職業，而是把故事背景設定在一艘貨船上，孤立無援的傑森史塔森必須在茫茫大海中獨自對抗人蛇集團。

此次「玩命航線」的女主角安娜貝爾瓦莉絲（Annabelle Wallis）是近年最受矚目的中生代英國女星之一，她不僅曾經和湯姆克魯斯（Tom Cruise）合演動作奇幻大片「神鬼傳奇」，還主演過溫子仁監製的「安娜貝爾」、執導的「疾厄」等知名恐怖片，今年更與克里斯普瑞特（Chris Pratt）合演科幻動作片「關鍵公敵」。

170公分高的安娜貝爾瓦莉絲雖然有著亮眼外型，但她曾經在接受外媒訪問時，談到她如何婉拒那些專為「漂亮女孩」打造的「花瓶」角色。「我喜歡那種感覺，當你走進房間，以為我是某個樣子，但實際上我有很多層次，」

安娜貝爾瓦莉絲這次在「玩命航線」中跟英國同鄉傑森史塔森同台演出，她笑說：「我是一個金髮碧眼的女人，你可能會被我迷惑，覺得我很安全，但實際上我相當危險。」

電影「玩命航線」故事描述目睹億萬富翁企業家老闆在面前遭到殺害後，柯爾李德（傑森史塔森 飾）被誣陷為兇手，他被迫展開逃亡，同時要在過程中設法揭發一樁國際陰謀。

傑森史塔森片中被誣陷為兇手，被迫展開逃亡。圖／車庫娛樂提供
傑森史塔森片中被誣陷為兇手，被迫展開逃亡。圖／車庫娛樂提供

女主角安娜貝爾瓦莉絲（Annabelle Wallis）是近年最受矚目的中生代英...
女主角安娜貝爾瓦莉絲（Annabelle Wallis）是近年最受矚目的中生代英國女星之一。圖／車庫娛樂提供

傑森史塔森在新片「玩命航線」中有許多動作戲碼。圖／車庫娛樂提供
傑森史塔森在新片「玩命航線」中有許多動作戲碼。圖／車庫娛樂提供

傑森史塔森在新片「玩命航線」改變風格。圖／車庫娛樂提供
傑森史塔森在新片「玩命航線」改變風格。圖／車庫娛樂提供

精華 FAQ

  • 這次不再以他扮演的職業為主軸，而是把故事放在一艘貨船上，讓角色在海上孤立作戰，面對更封閉也更緊張的逃亡與對抗情境。

  • 她飾演女主角，並強調自己看似安全、實則危險的反差感。她過去也常拒絕花瓶角色，喜歡外表與內在層次形成落差的角色設定。

  • 故事描述柯爾李德目睹億萬富翁企業家遭殺害後，反被誣陷成兇手，只能在逃亡途中設法自保，同時追查並揭發背後的國際陰謀。

好萊塢 湯姆克魯斯

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