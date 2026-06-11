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鳳小岳代言接到手軟 對「閃兵紅利」高EQ回應了

記者趙大智／即時報導
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鳳小岳意識到要好好照顧自己。記者沈昱嘉／攝影
鳳小岳意識到要好好照顧自己。記者沈昱嘉／攝影

38歲鳳小岳出道20年，去年憑「人生清理員」拿下金鐘獎迷你劇集最佳男主角，加上演藝圈閃兵風暴一批男星中槍倒地，他的戲約和代言可說接到手軟，推估至今至少7支代言，新台幣8位數入袋，如今又以百萬價碼接下保健食品代言。是否覺得因閃兵受惠撿到紅利？鳳小岳有風度的微笑：「這我沒多想，希望是我自己的努力。」

閃兵案前，應屬修杰楷最搶手，每支廣告行情約300萬元(新台幣，下同，約10萬美元)，加上願意接活動，每場行情約30萬元，他與賈靜雯模範夫妻形象，吃下絕大多數市場。閃兵案後，行情也約300萬的鳳小岳，與同屬明星爸爸的楊祐寧、傅孟柏跟年紀稍長的李李仁、温昇豪都是廠商愛用人選。

鳳小岳囊括了車子、醫美、眼鏡、保險、線上英文、手遊、保健食品等代言，但他本人十分低調，依舊笑笑的保持神秘，對於代言不斷走大運的說法，只高EQ、有禮貌的回說：「非常感謝大家。」並不想多說什麼。

接著引用資深前輩黃秋生多年前的話：「他告訴我演藝圈這條路上上下下，要保持平常心 ，不要在上面時開心、低潮時傷心。」至於金鐘魔咒，他不解的說：「我出來很久也都沒有得獎啊。」

拿到獎後，鳳小岳最開心至今仍有人分享「人生清理員」帶來的感動，雖然那部戲當下沒有爆紅，但細水長流，對他而言就是強心針。他也提及其實過去曾經想放棄演戲，專心做音樂就好，但拿獎後無疑給了很大的鼓勵。

鳳小岳透露去年工作較累，有力不從心、怎麼都睡不飽的感覺，「眼球後面很累」，但該起床接送小孩時，也無法耍賴，也得關心父母，是標準的「三明治」。他說：「之前我很固執，總是往前衝，不斷自我消耗，現在已有意識到要持續不斷調養，好好照顧自己。」

鳳小岳代言活動不斷。記者沈昱嘉／攝影
鳳小岳代言活動不斷。記者沈昱嘉／攝影

鳳小岳對於接了多少代言三緘其口。記者沈昱嘉／攝影
鳳小岳對於接了多少代言三緘其口。記者沈昱嘉／攝影

鳳小岳認為現在有的一切：「希望是我自己的努力。」記者沈昱嘉／攝影
鳳小岳認為現在有的一切：「希望是我自己的努力。」記者沈昱嘉／攝影

記者沈昱嘉／攝影
記者沈昱嘉／攝影

精華 FAQ

  • 他因《人生清理員》拿下金鐘男主角，加上形象穩定、表現受肯定，讓戲約與代言明顯增加，推估至今已有至少七支代言入袋。

  • 鳳小岳沒有順勢炒作話題，只以微笑表示「這我沒多想，希望是我自己的努力」，展現高EQ與一貫低調態度。

  • 他坦言去年工作很累，常有睡不飽、眼球後方疲倦的感覺，但仍要扮演父親與兒子的角色，因此開始意識到要持續調養自己。

修杰楷

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