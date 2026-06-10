傅子純因病驟逝 妻子痛心：他會在天上繼續努力

男星傅子純驟逝，演員兵家綺（右）、廖家儀（左）10日陪同傅太太（中）現身靈堂並受訪，傅太太忍痛感謝各界關心，「我雖然痛心失去這麼好的先生，但我相信子純在天上會繼續努力」。（民視提供）中央社

台灣演員傅子純7日因病驟逝，享年46歲。他的妻子今天出面感謝各界關心，並表示相信傅子純會在天上繼續努力，同時澄清他當時不知道自己有疾病，也同意插管，但沒想到就這樣離開。

傅子純以戲劇「新兵日記」走紅，7日因病驟逝。今天演員兵家綺、廖家儀陪同傅太太現身靈堂並接受訪問，傅太太表示，「謝謝大家對子純的關心，我雖然痛心失去這麼好的先生，但我相信子純在天上會繼續努力。」

傅太太也提及這幾天有夢到先生，她哽咽地說：「我有看到他，很好的樣子，沒有病痛，看起來有點迷茫，我們會找到彼此的，沒關係。」

傅子純驟逝，傅太太說明當時送醫的情況，「在醫院拿到的是白血球劇增合併肺炎，所以是很突然，他並不知道自己有血癌。其實發病前他有點不舒服，但是的確不是在家裡心臟驟停，是我們開車到急診室，跟醫生交代這幾天不舒服的症狀，才做了之後的處理，上了ICU經過搶救才離開的。」

傅子純的靈堂僅開放親友弔唁，深耕8點檔多年的他，累積不少作品和好人緣，今天許多藝人好友高欣欣、兵家綺、方馨、廖家儀、米可白、藍葦華、蔡昌憲等人都前往致意。

傅子純家屬表示，感謝各界對傅子純及家屬的溫暖以對，即日起靈堂現場將不再開放媒體採訪，若有相關訊息或需要對外說明，所屬經紀公司民視會代為轉達。