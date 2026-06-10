劉在錫聽完超感動 直接衝上前握手…黃仁勳1句話震撼全場

黃仁勳（右）上劉在錫節目分享人生觀。圖／friDay影音提供

全球AI熱潮持續延燒，輝達 （NVIDIA ）執行長 黃仁勳 近日登上韓國國民MC劉在錫主持的人氣談話節目「劉Quiz」，今（10）日在韓播出，兩人妙語如珠的互動不僅笑翻全場，更讓觀眾看見這位科技巨擘鮮少曝光的人生哲學與奮鬥故事。

節目一開始，劉在錫便好奇詢問該如何稱呼黃仁勳。對此，黃仁勳笑著表示：「Jensen。」不過劉在錫立刻露出為難表情，坦言直接稱呼對方英文名字實在有些不習慣，反問：「那您會怎麼稱呼我呢？」

沒想到黃仁勳幽默回應：「Top Entertainer（頂級娛樂人）。」當劉在錫笑稱直接叫自己「MC」就好時，黃仁勳又補上一句：「不，你是MC Champion（MC冠軍）。」突如其來的稱讚讓劉在錫開心不已，當場直呼：「我超喜歡這個稱號！MC Champion，我太喜歡了，謝謝您！」兩人的逗趣互動也讓攝影棚瞬間充滿歡樂氣氛。

除了幽默對談外，黃仁勳招牌皮衣造型同樣成為焦點。當被問到從何時開始建立這種穿搭風格時，他坦率表示：「我身上穿的所有東西都是我太太買的，這件、這件、這件……全部都是。」更自曝從17歲認識妻子後，自己幾乎再也沒有親自買過衣服。

談到人生歷程時，黃仁勳也分享自己9歲移民美國後的成長故事。他回憶，當時生活環境相當艱苦，身邊許多孩子都抽菸、隨身攜帶刀械，而自己從小就開始打工賺錢，掃廁所、送報紙，甚至在餐廳擔任洗碗工。

提到這段經歷，黃仁勳自信笑說：「那家餐廳大概擁有全世界最好的洗碗工。」他透露自己做事一向講究效率與規劃，工作時從不讓自己空手來回，每個動作都經過思考，希望把事情做到最好。

劉在錫也提及黃仁勳過去曾表示，希望成為餐廳裡洗碗洗得最乾淨的人。對此，黃仁勳毫不猶豫地回答：「沒錯。我做任何事情都會全力以赴，不管是洗碗、掃廁所、送報紙，不管做什麼，都必須做到百分之百。」

當劉在錫表示，許多人雖然嘴上說盡全力，但往往會依照事情的重要程度而有所區別時，黃仁勳則分享了自己的人生觀。他認為，工作的價值不在於職位高低、薪資多寡，甚至不在於事情本身重不重要，而是在於完成後的成果代表著自己。「總有人會看到你的成果，不管你是洗碗工、服務生，還是任何職業，都應該傾盡所有，把它做到百分之百。」

黃仁勳接著表示，自己之所以來到節目，也是抱持同樣的心態。「我希望你成功，也希望所有人都成功，所以今天來到這裡，我也必須拿出百分之百的誠意。」

這番發言讓劉在錫深受感動，當場起身與黃仁勳握手，激動表示：「會長大哥！真的是大哥啊！」並坦言黃仁勳所說的每一句話，都與自己長年珍藏在心中的信念不謀而合。