直式短劇風靡全球 Netflix推直式觀影新功能 日韓先上線

Netflix宣布推出行動裝置重大更新，直式影片牆重塑手機娛樂體驗。圖／Netflix提供

直式短影音席捲全球，過去，許多民眾都會透過影視App 、社群平台觀看直式短句。Netflix 今（10）日宣布，行動裝置上的App，將會導入專為手機設計的「片段」功能，以直式影片牆打造沉浸式的視覺探索體驗，這項新功能先前已經在印度、澳洲、紐西蘭、菲律賓、馬來西亞推出，預計7月南韓 、日本App也會上架這項新功能，未來，也將擴展到更多地區。

Netflix今（10）日舉辦亞太區產品與技術創新發表會，展示平台如何重新打造手機使用體驗，創新的內容探索，以及遊戲相關最新消息。

Netflix今日宣布推出行動裝置重大更新，有別於傳統橫向瀏覽為主的操作方式，Netflix 新的行動裝置版導入專為手機設計的「片段」功能，以直式影片牆打造沉浸式的視覺探索體驗，讓會員能以更直覺、即時的方式探索內容。看到感興趣的作品時，也能直接觀看、加入片單或分享給朋友。

Netflix產品與技術長Elizabeth Stone指出，「對於一家為全球近十億人帶來優質娛樂體驗的企業來說，『創新』扮演著非常重要的角色。透過持續貼近會員喜好、導入全新的娛樂格式，並賦予創作者拓展故事呈現方式的工具，我們成為探索在地和全球多元娛樂不可或缺的平台。」

行動裝置App更新的核心目標是為會員提供個人化、互動性強且沉浸式的手機使用體驗，無論是經典影集、熱門電影，或是 Podcast、直播節目，透過全新介面，這些內容都能根據每位使用者的喜好精心挑選，隨時隨地快速找到下一個想看、想聽或想玩的精彩內容。

不只內容搜尋快速直覺，Netflix也透過更多元創新的個人化體驗幫助會員發掘下一個最愛。全新專區「看你最愛的書躍然眼前」，將Netflix 豐富的書籍改編作品，整合至首頁提供粉絲自在探索。專區打破傳統片單框架，依據九大讀者類型分類推薦，更讓愛書人能依照自己的閱讀品味，輕鬆建立專屬的待看片單。「看你最愛的書躍然眼前」專區已於6月2日全球正式推出。

Netflix亞太區產品企劃資深總監Eugenie Yeo談到「看你最愛的書躍然眼前」等推薦專區時表示，「在這些推薦機制的背後，我們的初衷都是一樣的：仔細思考如何真實地呈現每一個故事。」即使是同一部精彩作品，也會以專屬用戶的方式推薦，Eugenie更進一步指出，「我們的任務是將智慧推薦技術結合對會員喜好的深刻洞察，讓尋找內容的過程不僅輕鬆簡單，更是一種享受。」

除了探索體驗的更新，遊戲也是Netflix娛樂全球的重要一環。身為家長信任的影視觀看平台，Netflix今年4月推出專屬應用程式「Netflix兒童樂園」結合探索、學習與玩樂，帶給會員無廣告、無遊戲內交易，闔家安心的娛樂新天地。

發表會現場也公開了重磅消息，人氣動畫電影「Kpop 獵魔女團」遊戲即將在6月20日上線Netflix兒童樂園，包含Honmoon Beats節奏遊戲在內一共六款迷你遊戲。