Super Junior始源回歸台灣拍戲 挑戰跨時空驚悚虐戀

網銀國際影視重磅宣布韓流天團Super Junior成員崔始源回歸華語影壇，接演台漫改編影集《要是未曾相遇就好了》。圖／網銀國際影視提供

SJ始源2度到台灣拍台劇，他2011年曾拍台劇「華麗的挑戰」，時隔15年將為新戲將再度赴台長住。

在台累積超過400萬次瀏覽的LINE WEBTOON人氣條漫「要是未曾相遇就好了」，不僅成功進軍韓國市場，於韓國NAVER WEBTOON、NAVER SERIES上架後獲得9.6高分評價，更入選安古蘭漫畫節推薦作品。看好作品影視化潛力，網銀國際影視攜手紅杉娛樂共同開發同名影集，10日正式宣布由韓流天團Super Junior成員崔始源與新生代女星雷嘉汭擔綱主演。

網銀國際影視近年積極布局原創內容與IP改編市場，今年上半年已完成動作電影「即刻刺殺」拍攝，由郭富城、王柏傑主演的奇幻電影「老子」也於4月殺青。如今再推出全新影集計畫「要是未曾相遇就好了」，預計7月正式開拍，並邀請崔始源加盟演出，持續推動華語內容邁向國際市場。

本劇由監製陳宜旻領軍打造，以原作漫畫的情感核心為基礎，重新建構懸疑愛情影集世界觀，並由賴宇同、許介亭共同執導。賴宇同擅長風格化敘事，並將執導英語驚悚電影「金叉子」（The Golden Fork）；許介亭則憑藉影集「妮波自由式」受到關注。

崔始源2011年首度到台灣主演改編自漫畫的華語偶像劇，當時在台長住超過2個月，憑藉流利中文與自然演出深受觀眾喜愛。時隔多年再度回歸華語影壇，不僅再次演出改編自熱門漫畫的作品，也將長時間留台拍攝。

至於女主角雷嘉汭，近年因「八尺門的辯護人」走紅，之後更進軍韓國，參與國際串流平台影集演出，逐漸受到韓國媒體與觀眾關注。此次她首度與崔始源合作，也讓外界對新劇期待值大增。

劇情描述一名備受矚目的韓國音樂劇導演，在台灣邂逅天才鋼琴少女，兩人迅速墜入愛河，卻接連遭遇詭異事件與駭人命案。當愛情、噩夢與死亡交織，故事將在懸疑氛圍中揭開跨越時空與道德界線的禁忌戀曲。劇組表示，更多演員名單將陸續公布。

《要是未曾相遇就好了》改編影集正式開拍，始源將再次長住台灣拍攝。圖／網銀國際影視提供

《要是未曾相遇就好了》改編影集正式開拍，女主角雷嘉汭化身天才鋼琴少女。圖／網銀國際影視提供