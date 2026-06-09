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「鐵拳教育」爆紅 韓星酒駕風波後陳屍車內 最後身影入鏡

記者梅衍儂／即時報導
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宋英奎去年8月被發現陳屍車內。圖／摘自naver
宋英奎去年8月被發現陳屍車內。圖／摘自naver

AI重點

文章重點整理：

  • 重點一：韓劇《鐵拳教育》熱播，首集即掀起全球討論熱潮。
  • 重點二：劇中飾演國會議員的宋英奎，去年曾捲入酒駕風波。
  • 重點三：宋英奎後來陳屍車內離世，劇中演出成為最後身影。

韓劇「鐵拳教育」開播後氣勢驚人，不僅在全球掀起追劇熱潮，更一舉登上27個國家及地區收視排行榜冠軍。不過，隨著劇情播出，許多觀眾卻在第一集發現一張熟悉面孔，意外掀起另一波討論。

在劇中飾演國會議員的演員宋英奎，去年才因酒駕事件重創形象，之後不幸離世。如今他的身影突然出現在話題韓劇中，讓不少觀眾感嘆，這竟成了他留給觀眾最後的演出作品。

「鐵拳教育」首集以校園霸凌事件揭開序幕，其中一名國會議員之子仗勢欺人的情節，引發高度關注。而飾演國會議員的正是宋英奎，他是韓國演藝圈資深實力派演員，出道多年參與無數影視作品，曾在電影「雞不可失」中飾演「崔班長」一角，也演出過「未生」、「請回答1988」，是觀眾熟悉的綠葉演員。

然而去年6月宋英奎因涉嫌酒後駕車遭警方調查，消息曝光後引發輿論撻伐，他不僅退出原定演出的舞台劇，參與拍攝的影劇作品也陸續受到影響，部分戲分甚至遭刪減或重拍。未料事件爆發後僅約一個月，宋英奎於去年8月被發現陳屍車內，享年55歲，震驚韓國演藝圈。當時韓媒引述親友說法指出，他長期承受生活與工作上的壓力，酒駕事件後更陷入低潮，最終留下妻子及兩名女兒。

如今隨著「鐵拳教育」熱播，宋英奎再度出現在觀眾眼前。根據韓國網友整理資訊，該劇主要拍攝期約在去年上半年，因此他的戲分並未受到後續事件影響而遭刪除，得以完整保留在作品中。

精華 FAQ

  • 因為觀眾在首集中發現已故演員宋英奎的身影，他曾因酒駕事件重創形象，之後又不幸離世，使這段演出成為話題焦點與最後作品。

  • 他在《鐵拳教育》中飾演國會議員，屬於資深綠葉演員，曾演出《雞不可失》的崔班長，也參與《未生》與《請回答1988》等作品。

  • 根據韓國網友整理，該劇主要拍攝期約在去年上半年，早於後來的酒駕與身故事件，因此他的戲分未受後續影響而被刪減或重拍。

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