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金秀賢要復出了…沉寂一年「受邀出國拍廣告」

記者李姿瑩／即時報導
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金秀賢過去就曾幫BENCH代言。圖／摘自IG
金秀賢過去就曾幫BENCH代言。圖／摘自IG

AI重點

文章重點整理：

  • 重點一：金秀賢因金賽綸爭議停工近一年，演藝活動全面中斷。
  • 重點二：多起品牌求償案陸續恢復審理，金秀賢公司仍面臨訴訟壓力。
  • 重點三：所屬公司證實他將赴菲律賓拍廣告，成為復出首步。

南韓男星金秀賢因捲入已故女星金賽綸相關爭議，近一年來不僅演藝活動全面停擺，更遭多家合作品牌提告求償。隨著案件調查出現新進展，相關民事訴訟也陸續恢復審理，而金秀賢本人則即將重啟公開活動。

根據韓媒報導，YouTube頻道「橫豎研究所」代表人 金世義因涉嫌散布不實資訊等罪名，日前遭警方羈押後移送檢方。由於先前部分民事案件因調查進度而暫停審理，如今也已陸續恢復。

其中，首爾中央地方法院將於7月3日重新開庭審理某化妝品品牌對金秀賢及其經紀公司 Gold Medalist⁠ 提出的28億韓元（約190萬美金）損害賠償訴訟，進行第三次辯論程序。此外，健康食品公司 FromBIO⁠ 提出的39.6億韓元（約269萬美金）求償案，也將於6月10日恢復審理。

另一方面，金秀賢的演藝工作也傳出重啟消息。所屬公司Gold Medalist於8日證實，金秀賢將於7月14日前往菲律賓，為當地時尚品牌 Bench⁠拍攝廣告。這不僅是他歷經近一年停工後的首個官方公開行程，也被外界視為逐步重返演藝圈的重要信號。屆時金秀賢在機場勢必會成為媒體焦點，成為他重新復出的第一步。

金秀賢過去就曾幫BENCH代言。圖／摘自IG
金秀賢過去就曾幫BENCH代言。圖／摘自IG

精華 FAQ

  • 他因捲入已故女星金賽綸相關爭議，導致演藝工作全面停擺，並接連遭到多家合作品牌提告求償，因此長時間未有公開活動。

  • 部分因調查而暫停的民事案件已恢復審理，包括化妝品品牌的28億韓元訴訟將於7月3日再開庭，FromBIO的39.6億韓元求償案也將於6月10日續審。

  • Gold Medalist證實他將於7月14日前往菲律賓，為時尚品牌Bench拍攝廣告，這是他近一年停工後的首個官方行程，也被視為復出訊號。

南韓 金賽綸 金秀賢

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