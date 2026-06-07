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上綜藝玩太大…張凌赫被劉宇寧摸胸肌、扒外套 秒變害羞大男孩

娛樂新聞組／即時報導
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劉宇寧(左)、張凌赫的好交情圈內人盡皆知。(取材自微博)
劉宇寧(左)、張凌赫的好交情圈內人盡皆知。(取材自微博)

AI重點

文章重點整理：

  • 重點一：《開始推理吧4》出現張凌赫被劉宇寧整害羞的名場面。
  • 重點二：劉宇寧在眾人慫恿下摸臉搭肩，還直接扒起張凌赫外套。
  • 重點三：兩人熟人局互動自然，節目播出後迅速衝上熱搜引發討論。

綜藝「開始推理吧4」最新一期又誕生出圈名場面。向來以高冷男神形象示人的張凌赫，竟被劉宇寧當場逗到耳朵通紅、害羞閃躲，反差模樣讓網友直呼，「第一次看到張凌赫這麼不淡定」、「太可愛了」。

節目中，劉宇寧抽到「背起張凌赫」的任務。原本他還有些放不開，站在一旁反覆猶豫，沒想到同場來賓丁程鑫和周柯宇化身「氣氛組」，接連大喊「大膽一點」，把氣氛直接炒熱。

在周遭人不斷慫恿下，劉宇寧逐漸放飛自我，先是摸起張凌赫的臉、搭肩，甚至摸胸肌，最後乾脆直接扒起張凌赫外套。突如其來的動作讓張凌赫來不及反應，下意識側身閃躲，耳朵瞬間紅透，低頭抿嘴的模樣與平時高冷、沉穩形象形成強烈反差，秒變害羞大男孩。

兩人互動讓現場來賓笑翻天，坐在一旁目睹全程的王玉雯被發現當場看呆，「嗑到失語」的真實反應迅速成為全網熱議的表情包級名場面。

其實，劉宇寧、張凌赫的好交情圈內人盡皆知，兩人性格一個外向愛開玩笑、一個內斂慢熱，因此每次同框都話題不斷。這次並非兩人首次因「腹肌」交鋒。早在2025年底的劉宇寧演唱會上，當時面對粉絲起哄「張凌赫想看腹肌」，劉宇寧就曾調侃回應，「回房間單獨給你看」。如今在綜藝裡「直接上手」，讓不少粉絲興奮直呼，「這波是半年前的腹肌梗完美閉環」。

節目播出後，「劉宇寧把張凌赫整害羞了」迅速登上熱搜，不少網友笑稱，「高冷男神的人設碎了一地」、「熟人局果然最好看」、「一點都不像劇本」。也有觀眾認為，正是因為兩人私下建立的深厚友誼，才能碰撞出這種毫無包袱又自然有趣的綜藝效果。

劉宇寧當場扒起張凌赫外套。(取材自微博)
劉宇寧當場扒起張凌赫外套。(取材自微博)

精華 FAQ

  • 最受關注的是劉宇寧在節目任務中對張凌赫連番肢體互動，從摸臉、搭肩到摸胸肌、扒外套，讓一向高冷的張凌赫瞬間耳紅害羞，形成強烈反差。

  • 因為劉宇寧在周圍來賓不斷起鬨下逐漸放開，動作越來越直接，張凌赫一時來不及反應，只能側身閃躲、低頭抿嘴，顯得特別不淡定。

  • 播出後，相關片段迅速登上熱搜，網友紛紛表示第一次看到張凌赫這麼害羞，也有人認為兩人熟人局效果自然好笑，王玉雯看呆的反應還被做成表情包。

劉宇寧 周柯宇 張凌赫

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