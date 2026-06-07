身家好幾億？富豪男星全說了 爆30年玉女妻離家出走

王中平(右)鼓勵愛女韓菲多多創作。圖／摘自臉書

AI重點 文章重點整理： 重點一： 王中平自認身家一定有幾億，買地種樹成為投資重心。

王中平自認身家一定有幾億，買地種樹成為投資重心。 重點二： 他透露夫妻相處不易，余皓然曾氣到離家出走但不記仇。

他透露夫妻相處不易，余皓然曾氣到離家出走但不記仇。 重點三：他支持女兒韓菲創作發展，並把照顧樹木視為最富足資產。

58歲的王中平閒暇喜歡種樹、買地，盛傳是演藝圈隱形富豪，談及身家有幾個億？他大方笑說「一定有，20年後賣一定有」。而他幸運獲愛妻余皓然支持，成為專業植男，兩人即將迎來珍珠婚，他形容小孩是夫婦的最佳潤滑劑，驚爆老婆曾氣到離家出走。

相較於他的憨厚，曾是玉女代表的余皓然婚後顯得強勢，他喊冤稱老婆是刀子嘴豆腐心，且不留隔夜仇，反觀自己個性較悶，「吵架之後，我會記仇，需要幾天時間消化」。他認為沒有百分之百速配的夫妻，只能各自調整心態好好經營，「其實家事有理說不清，但我覺得沒有小孩就少了點什麼」。

夫婦育有一對子女，王中平不干涉女兒韓菲的事業，也沒興趣掌控對方的人生，僅以前輩身分提供意見，不時鼓勵女兒多創作，「我說那些旋律非常珍貴，也許風格會像偶像的作品，但可以真實記錄妳的內心」。至於韓菲被封為「最美星二代」，他先說場面話「每個女兒都是爸爸心中最美的」，接著坦言真心話是「覺得很爽」。

愛種樹的他買了不少依山傍水的寶地，笑稱對土地的感覺如同談戀愛，「不管多累，還是會想開車去看看」。不只土地，他照顧樹木也是無微不至，「這是我的興趣，每個人都要為興趣埋單，看到冒新芽，我就很滿足」，雖然無法估出價值多寡，但在他心中是最富足的資產。

王中平(右)跟余皓然即將迎來珍珠婚。圖／摘自臉書