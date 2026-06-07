身家好幾億？富豪男星全說了 爆30年玉女妻離家出走
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58歲的王中平閒暇喜歡種樹、買地，盛傳是演藝圈隱形富豪，談及身家有幾個億？他大方笑說「一定有，20年後賣一定有」。而他幸運獲愛妻余皓然支持，成為專業植男，兩人即將迎來珍珠婚，他形容小孩是夫婦的最佳潤滑劑，驚爆老婆曾氣到離家出走。
相較於他的憨厚，曾是玉女代表的余皓然婚後顯得強勢，他喊冤稱老婆是刀子嘴豆腐心，且不留隔夜仇，反觀自己個性較悶，「吵架之後，我會記仇，需要幾天時間消化」。他認為沒有百分之百速配的夫妻，只能各自調整心態好好經營，「其實家事有理說不清，但我覺得沒有小孩就少了點什麼」。
夫婦育有一對子女，王中平不干涉女兒韓菲的事業，也沒興趣掌控對方的人生，僅以前輩身分提供意見，不時鼓勵女兒多創作，「我說那些旋律非常珍貴，也許風格會像偶像的作品，但可以真實記錄妳的內心」。至於韓菲被封為「最美星二代」，他先說場面話「每個女兒都是爸爸心中最美的」，接著坦言真心話是「覺得很爽」。
愛種樹的他買了不少依山傍水的寶地，笑稱對土地的感覺如同談戀愛，「不管多累，還是會想開車去看看」。不只土地，他照顧樹木也是無微不至，「這是我的興趣，每個人都要為興趣埋單，看到冒新芽，我就很滿足」，雖然無法估出價值多寡，但在他心中是最富足的資產。
他沒有否認自己是富豪傳聞，還笑說「一定有，20年後賣一定有」，主要財富來自長年買地、種樹與持有土地，屬於長期投資心態。 王中平形容夫妻沒有百分之百速配，只能靠彼此調整；余皓然刀子嘴豆腐心、不留隔夜仇，而他自己較悶，吵架後常要花幾天消化情緒。 他不干涉女兒韓菲的事業，只以過來人身分鼓勵多創作，也坦言覺得女兒被封最美星二代「很爽」；對他來說，樹木與土地才是最富足的資產。
精華 FAQ
他沒有否認自己是富豪傳聞，還笑說「一定有，20年後賣一定有」，主要財富來自長年買地、種樹與持有土地，屬於長期投資心態。
王中平形容夫妻沒有百分之百速配，只能靠彼此調整；余皓然刀子嘴豆腐心、不留隔夜仇，而他自己較悶，吵架後常要花幾天消化情緒。
他不干涉女兒韓菲的事業，只以過來人身分鼓勵多創作，也坦言覺得女兒被封最美星二代「很爽」；對他來說，樹木與土地才是最富足的資產。
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