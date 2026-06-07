我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

專訪變吵架 川普怒批NBC偏頗 拂袖離場

中21歲女留學生遭心理操控 裝被綁架 詐父130萬

身家好幾億？富豪男星全說了 爆30年玉女妻離家出走

記者林士傑／即時報導
聽新聞
test
0:00 /0:00
王中平(右)鼓勵愛女韓菲多多創作。圖／摘自臉書
王中平(右)鼓勵愛女韓菲多多創作。圖／摘自臉書

AI重點

文章重點整理：

  • 重點一：王中平自認身家一定有幾億，買地種樹成為投資重心。
  • 重點二：他透露夫妻相處不易，余皓然曾氣到離家出走但不記仇。
  • 重點三：他支持女兒韓菲創作發展，並把照顧樹木視為最富足資產。

58歲的王中平閒暇喜歡種樹、買地，盛傳是演藝圈隱形富豪，談及身家有幾個億？他大方笑說「一定有，20年後賣一定有」。而他幸運獲愛妻余皓然支持，成為專業植男，兩人即將迎來珍珠婚，他形容小孩是夫婦的最佳潤滑劑，驚爆老婆曾氣到離家出走。

相較於他的憨厚，曾是玉女代表的余皓然婚後顯得強勢，他喊冤稱老婆是刀子嘴豆腐心，且不留隔夜仇，反觀自己個性較悶，「吵架之後，我會記仇，需要幾天時間消化」。他認為沒有百分之百速配的夫妻，只能各自調整心態好好經營，「其實家事有理說不清，但我覺得沒有小孩就少了點什麼」。

夫婦育有一對子女，王中平不干涉女兒韓菲的事業，也沒興趣掌控對方的人生，僅以前輩身分提供意見，不時鼓勵女兒多創作，「我說那些旋律非常珍貴，也許風格會像偶像的作品，但可以真實記錄妳的內心」。至於韓菲被封為「最美星二代」，他先說場面話「每個女兒都是爸爸心中最美的」，接著坦言真心話是「覺得很爽」。

愛種樹的他買了不少依山傍水的寶地，笑稱對土地的感覺如同談戀愛，「不管多累，還是會想開車去看看」。不只土地，他照顧樹木也是無微不至，「這是我的興趣，每個人都要為興趣埋單，看到冒新芽，我就很滿足」，雖然無法估出價值多寡，但在他心中是最富足的資產。

王中平(右)跟余皓然即將迎來珍珠婚。圖／摘自臉書
王中平(右)跟余皓然即將迎來珍珠婚。圖／摘自臉書

精華 FAQ

  • 他沒有否認自己是富豪傳聞，還笑說「一定有，20年後賣一定有」，主要財富來自長年買地、種樹與持有土地，屬於長期投資心態。

  • 王中平形容夫妻沒有百分之百速配，只能靠彼此調整；余皓然刀子嘴豆腐心、不留隔夜仇，而他自己較悶，吵架後常要花幾天消化情緒。

  • 他不干涉女兒韓菲的事業，只以過來人身分鼓勵多創作，也坦言覺得女兒被封最美星二代「很爽」；對他來說，樹木與土地才是最富足的資產。

上一則

才被爆不合…孫淑媚出手了 安心亞、陳意涵認有心結

下一則

「後室」票房飆 20歲天才網紅掀解謎熱潮 5大爆點一次看

延伸閱讀

起床就看到男神睡旁邊 喻虹淵嫁周渝民揭10年婚姻實錄

起床就看到男神睡旁邊 喻虹淵嫁周渝民揭10年婚姻實錄
喻虹淵嫁周渝民淡出10年回歸 二度就業親揭沒婚禮、不生二胎原因

喻虹淵嫁周渝民淡出10年回歸 二度就業親揭沒婚禮、不生二胎原因
麥當勞爆炸案痛失英雄男友楊季章 玉女歌手情牽34年曝他3度入夢

麥當勞爆炸案痛失英雄男友楊季章 玉女歌手情牽34年曝他3度入夢
名模華麗轉身變德國工程師 黃百璐年薪9萬美元 放手兒女赴美

名模華麗轉身變德國工程師 黃百璐年薪9萬美元 放手兒女赴美

熱門新聞

喻虹淵淡出演藝圈13年首公開露面。（青春期影視提供）

喻虹淵嫁周渝民淡出10年回歸 二度就業親揭沒婚禮、不生二胎原因

2026-06-01 17:50
黃仁勳（右）遠遠就注意到張熙恩。（取材自張熙恩IG）

黃仁勳一眼看見了 言承旭舊愛高舉肖像畫 獲唯一簽名合照樂瘋

2026-06-04 08:15
鍾楚紅罕見現身，絲毫不隱藏臉上的皺紋。(摘自小紅書)

66歲鍾楚紅罕見露面 眼袋、魚尾紋全被拍「優雅老去」範本

2026-06-03 18:43
劉德華的愛妻朱麗蒨現身超市買東西，一頭黑髮令人羨慕。（取材自微博）

劉德華60歲妻狀態曝光 朱麗蒨超市被捕獲 濃密黑髮網驚：根本少女

2026-05-31 21:50
宋威龍拿下「人氣男演員獎」。(取材自微博)

「逐玉」助攻…田曦薇奪亞洲內容大賞人氣女演員 男演員是「他」

2026-06-03 07:00
陳泰賢（右）與朴時恩結婚12年，攜手走過喪子之痛與抗癌考驗。圖／摘自IG

預產期前20天痛失愛女…女星三度流產 老公又罹甲狀腺癌

2026-06-03 10:56

超人氣

更多 >
川普移民新規開始奏效 綠卡收補件潮湧現

川普移民新規開始奏效 綠卡收補件潮湧現
Nvidia官宣合作 宇樹挨轟「認賊作父、靈魂賣美國」

Nvidia官宣合作 宇樹挨轟「認賊作父、靈魂賣美國」
槍聲連發 俄亥俄州爆大規模槍擊12人中彈 民眾驚慌逃命畫面曝

槍聲連發 俄亥俄州爆大規模槍擊12人中彈 民眾驚慌逃命畫面曝
林書豪受邀赴NBA總決賽第3、4戰 或上安東尼節目「破冰」

林書豪受邀赴NBA總決賽第3、4戰 或上安東尼節目「破冰」
和高允貞疑假戲真做 金宣虎認最愛「愛情怎麼翻譯？」

和高允貞疑假戲真做 金宣虎認最愛「愛情怎麼翻譯？」