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才被爆不合…孫淑媚出手了 安心亞、陳意涵認有心結

記者林士傑／即時報導
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孫淑媚連著2晚在北流開唱。圖／華貴娛樂提供
孫淑媚連著2晚在北流開唱。圖／華貴娛樂提供

AI重點

文章重點整理：

  • 重點一：孫淑媚北流演唱會邀安心亞、陳意涵同台合唱。
  • 重點二：團隊秀出擦口紅照片，兩人以玩笑化解不合傳聞。
  • 重點三：陳意涵自嘲胸部太小，現場互動成全場笑點。

歌手孫淑媚的凍齡美貌近來成為話題，昨起連2晚在北流辦「MAY好三十」演唱會，安心亞、陳意涵今接棒當嘉賓，與她合作化身「Kpop 獵魔女團」飆唱全球夯歌「Golden」。只是安、陳曾傳不合，孫淑媚Cue團隊秀出安心亞擦口紅的照片，讓安心亞直喊：「我們真的有心結。」

3人合作「陽光女子合唱團」結緣，今先合唱「心愛的別走」，接著談到陳意涵心急口快指安心亞拍片時嘴唇很嘟、疑似偷補口紅，因而驚爆不合。孫淑媚乘機要求兩人澄清，卻又秀照片指安心亞有擦口紅，讓安心亞直喊「孫淑媚付很多酬勞請我們來」，陳意涵則透露事前要簽保密協議，以玩笑話澄清傳聞。

此外，陳意涵穿上寫有「FA」的上衣，自嘲因為胸部太小，A竟然變成4「是不是我撐不起來」，一轉頭見到安心亞胸前的「YA」大了好幾倍，她和孫淑媚都發出驚呼，陳意涵哀怨說「我已經墊了」，可惜效果不彰。

而孫淑媚不只獻唱新歌「Ikigai」，安可送上「媽媽你無對我講」、「祕密情人」，最後禁不起全場聲聲呼喚二度安可，即興接受觀眾點歌。

孫淑媚(中)賣力熱舞。圖／華貴娛樂提供
孫淑媚(中)賣力熱舞。圖／華貴娛樂提供

孫淑媚(中)跟安心亞(左)、陳意涵合體飆唱。圖／華貴娛樂提供
孫淑媚(中)跟安心亞(左)、陳意涵合體飆唱。圖／華貴娛樂提供

精華 FAQ

  • 孫淑媚在北流舉辦演唱會時，邀來安心亞與陳意涵接棒擔任嘉賓，三人一同合唱，也合作化身「Kpop獵魔女團」演唱熱門歌曲，炒熱現場氣氛。

  • 孫淑媚刻意Cue團隊秀出安心亞擦口紅的照片，讓安心亞笑說真的有心結，陳意涵也提到事前要簽保密協議，三人用玩笑方式澄清外界傳聞。

  • 陳意涵穿上寫著FA的上衣，自嘲因胸部太小讓A變成4，看到安心亞胸前字樣更大又驚呼連連，孫淑媚則獻唱多首歌曲，還二度安可接受點歌。

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