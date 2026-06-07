才被爆不合…孫淑媚出手了 安心亞、陳意涵認有心結
AI重點
文章重點整理：
歌手孫淑媚的凍齡美貌近來成為話題，昨起連2晚在北流辦「MAY好三十」演唱會，安心亞、陳意涵今接棒當嘉賓，與她合作化身「Kpop 獵魔女團」飆唱全球夯歌「Golden」。只是安、陳曾傳不合，孫淑媚Cue團隊秀出安心亞擦口紅的照片，讓安心亞直喊：「我們真的有心結。」
3人合作「陽光女子合唱團」結緣，今先合唱「心愛的別走」，接著談到陳意涵心急口快指安心亞拍片時嘴唇很嘟、疑似偷補口紅，因而驚爆不合。孫淑媚乘機要求兩人澄清，卻又秀照片指安心亞有擦口紅，讓安心亞直喊「孫淑媚付很多酬勞請我們來」，陳意涵則透露事前要簽保密協議，以玩笑話澄清傳聞。
此外，陳意涵穿上寫有「FA」的上衣，自嘲因為胸部太小，A竟然變成4「是不是我撐不起來」，一轉頭見到安心亞胸前的「YA」大了好幾倍，她和孫淑媚都發出驚呼，陳意涵哀怨說「我已經墊了」，可惜效果不彰。
而孫淑媚不只獻唱新歌「Ikigai」，安可送上「媽媽你無對我講」、「祕密情人」，最後禁不起全場聲聲呼喚二度安可，即興接受觀眾點歌。
孫淑媚在北流舉辦演唱會時，邀來安心亞與陳意涵接棒擔任嘉賓，三人一同合唱，也合作化身「Kpop獵魔女團」演唱熱門歌曲，炒熱現場氣氛。 孫淑媚刻意Cue團隊秀出安心亞擦口紅的照片，讓安心亞笑說真的有心結，陳意涵也提到事前要簽保密協議，三人用玩笑方式澄清外界傳聞。 陳意涵穿上寫著FA的上衣，自嘲因胸部太小讓A變成4，看到安心亞胸前字樣更大又驚呼連連，孫淑媚則獻唱多首歌曲，還二度安可接受點歌。
精華 FAQ
孫淑媚在北流舉辦演唱會時，邀來安心亞與陳意涵接棒擔任嘉賓，三人一同合唱，也合作化身「Kpop獵魔女團」演唱熱門歌曲，炒熱現場氣氛。
孫淑媚刻意Cue團隊秀出安心亞擦口紅的照片，讓安心亞笑說真的有心結，陳意涵也提到事前要簽保密協議，三人用玩笑方式澄清外界傳聞。
陳意涵穿上寫著FA的上衣，自嘲因胸部太小讓A變成4，看到安心亞胸前字樣更大又驚呼連連，孫淑媚則獻唱多首歌曲，還二度安可接受點歌。
上一則