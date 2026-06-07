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傅子純血癌驟逝 兵家綺衝醫院陪最後一程崩潰

記者趙大智／即時報導
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傅子純（右）去年才辦入厝趴。圖／摘自臉書
傅子純（右）去年才辦入厝趴。圖／摘自臉書

AI重點

文章重點整理：

  • 重點一：傅子純因血癌病逝，享年46歲，消息震驚演藝圈。
  • 重點二：兵家綺趕到醫院陪伴最後一程，悲痛發文難以接受。
  • 重點三：李興文、吳皓昇等好友與合作演員紛紛發文哀悼。

傅子純今日因血癌過世，享年46歲。民視向來猶如大家庭，與他多年合作的李興文、江俊翰、吳皓昇、徐千京、賴慧如、顏曉筠、曾子益、謝京穎、方琦震驚哀悼，兵家綺甚至在不敢置信下衝到醫院「姐會陪你最後一程」。

傅子純與圈外女友結婚8年，去年還辦了入厝趴，他今天因血癌病逝於淡水馬偕醫院，兵家綺拍下加護病房外觀照片，難過寫道：「你跟我們開太大的玩笑了，為什麼不能再堅持一下呢？我到現在還是無法接受，現在除了痛，還是痛，你安心的走吧，姐會陪你走最後一段路！」

而傅子純好友吳皓昇曾跟他演過父子則說：「這世界又少了一個好人，下輩子再做父子。」曾合作「新兵日記」、「娘家」多齣戲劇的李興文坦言心中久久無法平復，大讚傅子純謙和有禮、認真敬業，「親愛的兄弟，這一程路辛苦了」。

江俊翰一度以為是可惡的假新聞，還在等待再一次的對手戲，祈求傅子純能在天上當個發光發熱的天使；顏曉筠則回憶被封「掌力很大」的難忘往事，「願哥在另一個世界不再有病痛與牽掛，能夠自在安然地休息」。

江俊翰難掩震驚不捨。圖／摘自臉書
江俊翰難掩震驚不捨。圖／摘自臉書

謝京穎哀悼文。圖／摘自臉書
謝京穎哀悼文。圖／摘自臉書

曾子益。圖／摘自臉書
曾子益。圖／摘自臉書

兵家綺（左）和傅子純感情好。圖／摘自臉書
兵家綺（左）和傅子純感情好。圖／摘自臉書

李興文發長文送別。圖／摘自臉書
李興文發長文送別。圖／摘自臉書

傅子純血癌過世。圖／摘自臉書
傅子純血癌過世。圖／摘自臉書

兵家綺衝到淡水馬偕。圖／摘自臉書
兵家綺衝到淡水馬偕。圖／摘自臉書

賴慧如哀悼。圖／摘自臉書
賴慧如哀悼。圖／摘自臉書

精華 FAQ

  • 根據內文，傅子純今日因血癌過世，地點是在淡水馬偕醫院，享年46歲。消息曝光後，熟識他的演藝圈友人都感到震驚與不捨。

  • 兵家綺在不敢置信下衝到醫院，並拍下加護病房外觀照片，發文表示無法接受他的離去，還寫下會陪他走完最後一段路。

  • 李興文、吳皓昇、江俊翰、顏曉筠等人都發文悼念，回憶合作情誼與傅子純的謙和敬業，並祝願他在另一個世界安息。

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