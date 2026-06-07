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傅子純最後貼文曝光… 520才曬愛妻放閃 粉絲喊不信死訊

記者陳穎／即時報導
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傅子純是八點檔御用男星。(本報系資料照)
傅子純是八點檔御用男星。(本報系資料照)

AI重點

文章重點整理：

  • 重點一：傅子純今傳因病離世，享年46歲，消息震驚演藝圈與粉絲。
  • 重點二：他最後社群貼文在5月24日，內容是與愛妻泡溫泉的甜蜜合照。
  • 重點三：粉絲湧入留言悼念，盼消息有誤，感嘆成為最後追思窗口。

曾以「新兵日記」中的楊海生一角深植觀眾心中的演員傅子純，今（7）日驚傳因病離世，享年46歲。消息曝光後震驚各界，也讓不少粉絲難以接受，紛紛湧入他的社群平台留言，希望這只是一場誤傳。

傅子純生前最後一次更新社群動態，是在今年5月24日。他當時開心分享與愛妻出遊的照片，透露特地在520期間安排溫泉之旅，畫面中夫妻倆互動甜蜜，洋溢幸福氛圍。傅子純還幽默寫下「520帶老婆去泡溫泉」，並搭配「#安太座」、「#懂生存的男人」等逗趣標籤，自嘲是求生欲滿分的好老公，輕鬆風格逗樂不少粉絲，也吸引許多人按讚留言。

沒想到短短不到半個月時間，如今卻傳出離世噩耗，讓這篇原本充滿幸福感的貼文，意外成為粉絲追思的重要窗口。

消息曝光後，大批網友湧入該則貼文留言區表達震驚與不捨，有人直呼「太突然了，真的不敢相信」，也有人留言希望消息有誤，期待本人能出面回應。更多粉絲則以文字悼念，感謝他多年來在戲劇作品中的陪伴。

傅子純出道超過20年，曾演出「新兵日記」、「廉政英雄」、「風水世家」、「愛的榮耀」等多部熱門戲劇，也曾參與電影「血觀音」演出，憑藉自然穩健的演技累積大批觀眾支持。如今噩耗傳出，不僅讓演藝圈好友感到錯愕，也讓許多一路看著他作品長大的觀眾相當不捨。而那篇記錄夫妻幸福時光的貼文，也成為粉絲心中最令人鼻酸的最後身影。

精華 FAQ

  • 報導指出，傅子純今（7）日驚傳因病離世，享年46歲。消息一出震驚演藝圈，也讓長年支持他的粉絲難以接受，紛紛到社群留言求證，希望只是誤傳。

  • 他最後一次更新社群是在5月24日，分享與愛妻出遊泡溫泉的照片，並寫下「520帶老婆去泡溫泉」，還搭配逗趣標籤，展現夫妻間甜蜜互動。

  • 許多粉絲湧入貼文留言表達震驚與不捨，有人直呼不敢相信，也有人希望本人或經紀方能出面澄清。另一批則感謝他多年作品陪伴，留言悼念。

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