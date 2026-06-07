「新兵日記」男星傅子純驟逝 突失去心跳送醫搶救不治

傅子純驟逝，享年46歲。圖／民視提供

AI重點 文章重點整理： 重點一： 民視演員傅子純今下午驟逝，享年46歲，經送醫搶救仍不治。

民視演員傅子純今下午驟逝，享年46歲，經送醫搶救仍不治。 重點二： 醫師初步研判與急性血癌有關，確切死因仍待進一步確認。

醫師初步研判與急性血癌有關，確切死因仍待進一步確認。 重點三：傅子純以新兵日記走紅，演出多部八點檔累積深厚口碑。

台灣民視八點檔演員傅子純今（7）日下午傳出病逝消息，享年46歲。鳳凰藝能總經理趙善意證實，傅子純因身體不適緊急送往淡水馬偕醫院搶救，醫師初步研判與急性血癌有關，確切病因仍待進一步確認。

據了解，傅子純日前才結束印尼 峇里島行程返台，未料今日下午身體狀況突然惡化，家屬緊急將他送往醫院急救。醫療團隊隨即展開搶救，但最終仍宣告不治，消息傳出後震驚演藝圈。

1980年出生的傅子純，畢業於靜宜大學應用數學系，原本並未規畫踏入演藝圈，後來在父親鼓勵下報名民視演員訓練班，並於2002年以「後山日先照」正式出道。

2010年，傅子純憑藉軍旅劇「新兵日記」中「楊海生」一角打開知名度，劇中重情重義又帶有江湖氣息的班長形象深植人心，也讓他成為觀眾熟悉的八點檔男星。

出道20多年來，傅子純參演「風水世家」、「多情城市」、「黃金歲月」、「市井豪門」、「愛的榮耀」及「好運來」等多部戲劇作品，憑藉穩定的演技與敬業態度，在電視圈累積深厚口碑。其中，他在「愛的榮耀」飾演男主角「杜瑞德」，更獲得不少觀眾喜愛。

除了電視作品外，傅子純也曾參與電影「血觀音」演出，展現不同於八點檔的表演面貌。圈內人士普遍認為他為人低調、工作認真，長年專注於演員本業，深受合作夥伴肯定。

傅子純驟然離世，令親友、合作夥伴與觀眾深感不捨。其多年來在戲劇作品中的精彩演出，也將持續留存在觀眾記憶之中。