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「新兵日記」傅子純驟逝 突失去心跳送醫搶救不治

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「新兵日記」男星傅子純驟逝 突失去心跳送醫搶救不治

記者陳穎陳慧貞／即時報導
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傅子純驟逝，享年46歲。圖／民視提供
傅子純驟逝，享年46歲。圖／民視提供

AI重點

文章重點整理：

  • 重點一：民視演員傅子純今下午驟逝，享年46歲，經送醫搶救仍不治。
  • 重點二：醫師初步研判與急性血癌有關，確切死因仍待進一步確認。
  • 重點三：傅子純以新兵日記走紅，演出多部八點檔累積深厚口碑。

台灣民視八點檔演員傅子純今（7）日下午傳出病逝消息，享年46歲。鳳凰藝能總經理趙善意證實，傅子純因身體不適緊急送往淡水馬偕醫院搶救，醫師初步研判與急性血癌有關，確切病因仍待進一步確認。

據了解，傅子純日前才結束印尼峇里島行程返台，未料今日下午身體狀況突然惡化，家屬緊急將他送往醫院急救。醫療團隊隨即展開搶救，但最終仍宣告不治，消息傳出後震驚演藝圈。

1980年出生的傅子純，畢業於靜宜大學應用數學系，原本並未規畫踏入演藝圈，後來在父親鼓勵下報名民視演員訓練班，並於2002年以「後山日先照」正式出道。

2010年，傅子純憑藉軍旅劇「新兵日記」中「楊海生」一角打開知名度，劇中重情重義又帶有江湖氣息的班長形象深植人心，也讓他成為觀眾熟悉的八點檔男星。

出道20多年來，傅子純參演「風水世家」、「多情城市」、「黃金歲月」、「市井豪門」、「愛的榮耀」及「好運來」等多部戲劇作品，憑藉穩定的演技與敬業態度，在電視圈累積深厚口碑。其中，他在「愛的榮耀」飾演男主角「杜瑞德」，更獲得不少觀眾喜愛。

除了電視作品外，傅子純也曾參與電影「血觀音」演出，展現不同於八點檔的表演面貌。圈內人士普遍認為他為人低調、工作認真，長年專注於演員本業，深受合作夥伴肯定。

傅子純驟然離世，令親友、合作夥伴與觀眾深感不捨。其多年來在戲劇作品中的精彩演出，也將持續留存在觀眾記憶之中。

精華 FAQ

  • 傅子純今日下午身體突然惡化，被家屬緊急送往淡水馬偕醫院急救。雖經醫療團隊全力搶救，最終仍宣告不治，享年46歲，消息震驚演藝圈。

  • 鳳凰藝能總經理趙善意表示，醫師初步研判傅子純的狀況可能與急性血癌有關。不過目前仍屬初步判斷，確切病因與相關細節還有待後續進一步確認。

  • 傅子純2002年以《後山日先照》出道，2010年靠《新兵日記》走紅，之後演出《風水世家》《多情城市》等作品，也曾參與電影《血觀音》。

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