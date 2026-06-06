SWAG一戰成名 王俐人公開還債進度「驚人收入曝光」

王俐人性感做自己。圖／讀者提供

AI重點 文章重點整理： 重點一： 王俐人出席新品發表會，否認外傳上SWAG後賺進800萬。

王俐人出席新品發表會，否認外傳上SWAG後賺進800萬。 重點二： 她透露目前只還了四萬元債務，總負債仍高達1496萬元。

她透露目前只還了四萬元債務，總負債仍高達1496萬元。 重點三：通告與業配收入不如外界想像，多靠分潤與吹風機業配進帳。

王俐人今天出席潤滑液品牌新品發布會，被問到目前收入是否暴漲，她坦言僅還了新台幣4萬元(約1342美元)債務，根本沒有賺到外傳的800萬(約26.8萬美元)。

王俐人因為上SWAG一戰成名，工作邀約接踵而至。她說自己並沒有拿到所謂的800萬酬勞，「我拿到的話就請大家去度假了好嗎」。她大方盤點目前接到的通告，直言要兼顧實體活動和經營粉絲真的很辛苦，

「請大家救救 Lisa，幫 Lisa還債，請大家多多訂閱，每一個人只要訂閱六個月的話我真的就可以還債了」。

王俐人無奈表示，目前債務只少了4萬元，把7年前借的百萬信貸付清。「可是我總共欠了1500萬，現在還有1496萬」。而且因為大環境不景氣，王俐人的通告價碼不增反減，錄自媒體更是只有幾百元的車馬費，跟外界想像的差很大。

「現在我的經理人正在努力的談能有錢的業配，所以我要謝謝很多廠商願意給我錢，讓我幫他們拍片。」王俐人說現在廠商喜歡的合作形式是分潤，東西賣出去才有錢，她賺進4萬就是靠吹風機業配進帳。

王俐人希望能有更有效益的合作方式，喊話金主們：「請大家願意給我錢的，多多來找我，我會很努力幫你們拍片的。」

王俐人性感做自己。圖／讀者提供