SWAG一戰成名 王俐人公開還債進度「驚人收入曝光」
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王俐人今天出席潤滑液品牌新品發布會，被問到目前收入是否暴漲，她坦言僅還了新台幣4萬元(約1342美元)債務，根本沒有賺到外傳的800萬(約26.8萬美元)。
王俐人因為上SWAG一戰成名，工作邀約接踵而至。她說自己並沒有拿到所謂的800萬酬勞，「我拿到的話就請大家去度假了好嗎」。她大方盤點目前接到的通告，直言要兼顧實體活動和經營粉絲真的很辛苦，
「請大家救救 Lisa，幫 Lisa還債，請大家多多訂閱，每一個人只要訂閱六個月的話我真的就可以還債了」。
王俐人無奈表示，目前債務只少了4萬元，把7年前借的百萬信貸付清。「可是我總共欠了1500萬，現在還有1496萬」。而且因為大環境不景氣，王俐人的通告價碼不增反減，錄自媒體更是只有幾百元的車馬費，跟外界想像的差很大。
「現在我的經理人正在努力的談能有錢的業配，所以我要謝謝很多廠商願意給我錢，讓我幫他們拍片。」王俐人說現在廠商喜歡的合作形式是分潤，東西賣出去才有錢，她賺進4萬就是靠吹風機業配進帳。
王俐人希望能有更有效益的合作方式，喊話金主們：「請大家願意給我錢的，多多來找我，我會很努力幫你們拍片的。」
她在活動中明確否認這筆收入，表示自己根本沒有拿到外傳的800萬酬勞，若真有那麼多錢，還債進度與生活方式都會完全不同。 她表示目前只還了4萬元，包含一筆七年前的百萬信貸已付清，但整體仍欠約1500萬元，等於現在還有1496萬元債務。 王俐人說收入主要來自通告、粉絲訂閱與廠商業配，尤其是吹風機業配才帶來4萬元進帳；她也提到目前多是分潤合作。
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她在活動中明確否認這筆收入，表示自己根本沒有拿到外傳的800萬酬勞，若真有那麼多錢，還債進度與生活方式都會完全不同。
她表示目前只還了4萬元，包含一筆七年前的百萬信貸已付清，但整體仍欠約1500萬元，等於現在還有1496萬元債務。
王俐人說收入主要來自通告、粉絲訂閱與廠商業配，尤其是吹風機業配才帶來4萬元進帳；她也提到目前多是分潤合作。
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