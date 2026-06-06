我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

5月就業超強會改變Fed利率決策嗎？緊盯暗示升息3大線索

林書豪受邀赴NBA總決賽第3、4戰 或上安東尼節目破冰

SWAG一戰成名 王俐人公開還債進度「驚人收入曝光」

記者李姿瑩／即時報導
聽新聞
test
0:00 /0:00
王俐人性感做自己。圖／讀者提供
王俐人性感做自己。圖／讀者提供

AI重點

文章重點整理：

  • 重點一：王俐人出席新品發表會，否認外傳上SWAG後賺進800萬。
  • 重點二：她透露目前只還了四萬元債務，總負債仍高達1496萬元。
  • 重點三：通告與業配收入不如外界想像，多靠分潤與吹風機業配進帳。

王俐人今天出席潤滑液品牌新品發布會，被問到目前收入是否暴漲，她坦言僅還了新台幣4萬元(約1342美元)債務，根本沒有賺到外傳的800萬(約26.8萬美元)。

王俐人因為上SWAG一戰成名，工作邀約接踵而至。她說自己並沒有拿到所謂的800萬酬勞，「我拿到的話就請大家去度假了好嗎」。她大方盤點目前接到的通告，直言要兼顧實體活動和經營粉絲真的很辛苦，

「請大家救救 Lisa，幫 Lisa還債，請大家多多訂閱，每一個人只要訂閱六個月的話我真的就可以還債了」。

王俐人無奈表示，目前債務只少了4萬元，把7年前借的百萬信貸付清。「可是我總共欠了1500萬，現在還有1496萬」。而且因為大環境不景氣，王俐人的通告價碼不增反減，錄自媒體更是只有幾百元的車馬費，跟外界想像的差很大。

「現在我的經理人正在努力的談能有錢的業配，所以我要謝謝很多廠商願意給我錢，讓我幫他們拍片。」王俐人說現在廠商喜歡的合作形式是分潤，東西賣出去才有錢，她賺進4萬就是靠吹風機業配進帳。

王俐人希望能有更有效益的合作方式，喊話金主們：「請大家願意給我錢的，多多來找我，我會很努力幫你們拍片的。」

王俐人性感做自己。圖／讀者提供
王俐人性感做自己。圖／讀者提供

精華 FAQ

  • 她在活動中明確否認這筆收入，表示自己根本沒有拿到外傳的800萬酬勞，若真有那麼多錢，還債進度與生活方式都會完全不同。

  • 她表示目前只還了4萬元，包含一筆七年前的百萬信貸已付清，但整體仍欠約1500萬元，等於現在還有1496萬元債務。

  • 王俐人說收入主要來自通告、粉絲訂閱與廠商業配，尤其是吹風機業配才帶來4萬元進帳；她也提到目前多是分潤合作。

上一則

和高允貞疑假戲真做 金宣虎認最愛「愛情怎麼翻譯？」

延伸閱讀

台股市破4萬、青年怨不均 徐國勇：難道你沒有受益嗎？

台股市破4萬、青年怨不均 徐國勇：難道你沒有受益嗎？
接受台商捐款為何不報帳？蕭旭岑：怕賴清德政府查水表

接受台商捐款為何不報帳？蕭旭岑：怕賴清德政府查水表
金溥聰爆馬英九堅持追查 曾掛馬以南電話

金溥聰爆馬英九堅持追查 曾掛馬以南電話
「我把錢都給她了」25歲男戀上離婚老闆娘 分手後追討12萬

「我把錢都給她了」25歲男戀上離婚老闆娘 分手後追討12萬

熱門新聞

喻虹淵淡出演藝圈13年首公開露面。（青春期影視提供）

喻虹淵嫁周渝民淡出10年回歸 二度就業親揭沒婚禮、不生二胎原因

2026-06-01 17:50
黃仁勳（右）遠遠就注意到張熙恩。（取材自張熙恩IG）

黃仁勳一眼看見了 言承旭舊愛高舉肖像畫 獲唯一簽名合照樂瘋

2026-06-04 08:15
黃百璐（右）今年初放手讓兒女離開德國跟著爸爸赴美。（取材自臉書）

名模華麗轉身變德國工程師 黃百璐年薪9萬美元 放手兒女赴美

2026-05-30 18:04
鍾楚紅罕見現身，絲毫不隱藏臉上的皺紋。(摘自小紅書)

66歲鍾楚紅罕見露面 眼袋、魚尾紋全被拍「優雅老去」範本

2026-06-03 18:43
台灣火舞藝術家楊立微，讓世界看到台灣。（取材自comingtrue_firegroup IG）

台灣火舞殺進「英國達人秀」決賽 難度最高演出全場集氣 結果出爐

2026-05-30 19:08
劉德華的愛妻朱麗蒨現身超市買東西，一頭黑髮令人羨慕。（取材自微博）

劉德華60歲妻狀態曝光 朱麗蒨超市被捕獲 濃密黑髮網驚：根本少女

2026-05-31 21:50

超人氣

更多 >
費半為何重挫10% 一夕間蒸發1.3兆元？五要點一次看

費半為何重挫10% 一夕間蒸發1.3兆元？五要點一次看
川普凍結39國簽證、綠卡與入籍申請 遭聯邦法官推翻

川普凍結39國簽證、綠卡與入籍申請 遭聯邦法官推翻
學霸自殺… 華裔博士揭華人家長盲點 忽略孩子憂鬱警訊

學霸自殺… 華裔博士揭華人家長盲點 忽略孩子憂鬱警訊
帶六名子女出差法國 防長赫塞斯挨批像家庭旅行

帶六名子女出差法國 防長赫塞斯挨批像家庭旅行
矽谷最強人才工廠出爐 科技巨頭瘋搶畢業生

矽谷最強人才工廠出爐 科技巨頭瘋搶畢業生