和高允貞疑假戲真做 金宣虎認最愛「愛情怎麼翻譯？」

金宣虎比出愛心手勢放電。圖／讀者提供

AI重點 文章重點整理： 重點一： 金宣虎睽違三年在台北辦粉絲見面會，主題打造浪漫愛情工廠。

金宣虎睽違三年在台北辦粉絲見面會，主題打造浪漫愛情工廠。 重點二： 他以中文打招呼並演出告白台詞，還設計台灣限定互動遊戲。

他以中文打招呼並演出告白台詞，還設計台灣限定互動遊戲。 重點三：金宣虎最愛代表作是愛情怎麼翻譯？，與高允貞緋聞引發尖叫。

韓星金宣虎6日現身五股工商展覽館，相隔3年再次於台北舉辦粉絲見面會。他以「LOVE FACTORY」為主題，化身專門製造愛與幸福的「廠長」，帶領現場3千名粉絲走進宛如偶像劇的浪漫氛圍，並驚喜挑戰台劇「想見你」中的告白台詞「我喜歡你，因為打從第一次看到你，我就確定喜歡你」。

金宣虎近年以「海岸村恰恰恰」、「愛情怎麼翻譯？」擄獲大批女性粉絲的心。他今晚先用中文向粉絲打招呼，直呼非常期待與台粉重逢，但比起滿足自己的期待，他更希望能回應粉絲長久以來的等待與支援，並透過這場見面會留下難忘的回憶。

為了滿足粉絲的期待，金宣虎化身狗狗賣萌，不計形象戴上兔耳朵髮箍玩遊戲。見面會上也安排了台灣限定的活動，包括台灣夜市常見的立瓶挑戰，還有近期熱門的Jolin蔡依林最新專輯的主打歌曲「Pillow」挑戰，讓金宣虎更貼近台灣文化。

聊到先前的代表作，金宣虎透露最喜歡的是「愛情怎麼翻譯？」正好最近他和女主角高允貞傳出假戲真做，場內粉絲立刻發出高分貝尖叫聲。而他最推薦「海岸村恰恰恰」的角色洪班長，感嘆在拍攝期間留下了非常幸福的回憶。

有趣的是，金宣虎提到先前搭地鐵時，一旁的女生正好在追「愛情怎麼翻譯？」，完全沒發現男主角就在身邊。金宣虎笑說，當時很想拿下口罩跟對方打招呼，又怕引起不必要的騷動，最後只能默默跟對方一起追劇。金宣虎藉此呼籲粉絲，如果在路上跟他巧遇，一定要上前打招呼，不要像他一樣留下遺憾。

金宣虎開心分享近況。圖／讀者提供

金宣虎開心分享近況。圖／讀者提供