才出道6天 「宇宙啦啦隊」成員被爆捲不倫師生戀暫時退團

女團「W!nky」成員妃妃爆出感情風波。圖／緯來提供

AI重點 文章重點整理： 重點一： W!nky成員妃妃遭網路爆料疑捲入師生戀與婚姻風波。

W!nky成員妃妃遭網路爆料疑捲入師生戀與婚姻風波。 重點二： 妃妃發聲明否認部分內容失實，並委由律師處理爭議。

妃妃發聲明否認部分內容失實，並委由律師處理爭議。 重點三：為避免影響團體活動，妃妃已決定暫時退出演出。

由選秀節目「宇宙啦啦隊」出道的女團「W!nky」成員妃妃遭爆料疑似介入他人婚姻，妃妃對此發出聲明，表示網路上關於她的討論部分與事實不符，已交由律師處理，請外界不要過度揣測或解讀，為避免影響其他成員，她也決定暫時退出團體活動。

「W!nky」成團不過短短6天，就有成員被爆捲入感情風波，有網友在社群發文，指女團成員中有人在大學時期和老師發展出師生戀，甚至還疑似介入他人婚姻，因為貼文同時附上多張過往合照，網路討論持續發酵，還有網友挖出男方社群的發文，男方在文中坦承外遇並且已經離婚，對此他深感抱歉和遺憾，不過目前文章已全數刪除。

妃妃發出聲明表示：「近日網路上再次出現許多與我相關的討論，其中部分內容與事實不符。關於過往的種種紛擾，目前均已交由法律途徑及相關程序進行處理。我明白大眾對此事件的關心，也懇請外界切勿流於片面的揣測或過度解讀。」她也決定暫時退出團體活動。

而稍晚「宇宙啦啦隊」製作單位也表示，「我們尊重妃妃的決定，並由衷感謝她一路以來的努力與付出。妃妃自即日起將暫停團體活動，W!nky後續的相關活動則將依原定規劃持續進行。再次感謝所有粉絲朋友一直以來的支持、理解與關心」。

緯來「宇宙啦啦隊」左起為艾莉兒、叩叩、魚肉、靚靚、海莉、Lydia、慢慢、妃妃、紀欣伶成團出道。圖／緯來電視網提供