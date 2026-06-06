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才出道6天 「宇宙啦啦隊」成員被爆捲不倫師生戀暫時退團

記者林怡秀／即時報導
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女團「W!nky」成員妃妃爆出感情風波。圖／緯來提供
女團「W!nky」成員妃妃爆出感情風波。圖／緯來提供

AI重點

文章重點整理：

  • 重點一：W!nky成員妃妃遭網路爆料疑捲入師生戀與婚姻風波。
  • 重點二：妃妃發聲明否認部分內容失實，並委由律師處理爭議。
  • 重點三：為避免影響團體活動，妃妃已決定暫時退出演出。

由選秀節目「宇宙啦啦隊」出道的女團「W!nky」成員妃妃遭爆料疑似介入他人婚姻，妃妃對此發出聲明，表示網路上關於她的討論部分與事實不符，已交由律師處理，請外界不要過度揣測或解讀，為避免影響其他成員，她也決定暫時退出團體活動。

「W!nky」成團不過短短6天，就有成員被爆捲入感情風波，有網友在社群發文，指女團成員中有人在大學時期和老師發展出師生戀，甚至還疑似介入他人婚姻，因為貼文同時附上多張過往合照，網路討論持續發酵，還有網友挖出男方社群的發文，男方在文中坦承外遇並且已經離婚，對此他深感抱歉和遺憾，不過目前文章已全數刪除。

妃妃發出聲明表示：「近日網路上再次出現許多與我相關的討論，其中部分內容與事實不符。關於過往的種種紛擾，目前均已交由法律途徑及相關程序進行處理。我明白大眾對此事件的關心，也懇請外界切勿流於片面的揣測或過度解讀。」她也決定暫時退出團體活動。

而稍晚「宇宙啦啦隊」製作單位也表示，「我們尊重妃妃的決定，並由衷感謝她一路以來的努力與付出。妃妃自即日起將暫停團體活動，W!nky後續的相關活動則將依原定規劃持續進行。再次感謝所有粉絲朋友一直以來的支持、理解與關心」。

緯來「宇宙啦啦隊」左起為艾莉兒、叩叩、魚肉、靚靚、海莉、Lydia、慢慢、妃妃、...
緯來「宇宙啦啦隊」左起為艾莉兒、叩叩、魚肉、靚靚、海莉、Lydia、慢慢、妃妃、紀欣伶成團出道。圖／緯來電視網提供

精華 FAQ

  • 網路貼文指稱她大學時期曾與老師發展師生戀，並疑似介入他人婚姻，且附上多張合照引發討論；相關內容目前仍在社群持續延燒。

  • 她發聲明表示部分網路討論與事實不符，強調已交由律師與相關程序處理，也呼籲外界不要以片面資訊揣測或過度解讀。

  • 製作單位表示尊重妃妃暫退的決定，並感謝她的付出；妃妃即日起暫停團體活動，但W!nky其他後續活動仍會依原定規劃持續進行。

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