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陳明真成演藝圈首位長照碩士 文憑剛到手 老公秒催考博

記者趙大智／即時報導
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陳明真下個目標「讀博士」。記者王聰賢／攝影
陳明真下個目標「讀博士」。記者王聰賢／攝影

AI重點

文章重點整理：

  • 重點一：陳明真以榜首考進輔大長照碩專班，成為演藝圈首位長照碩士。
  • 重點二：她完成以音樂治療為主題的論文，關注失智、癌症與安寧照護。
  • 重點三：季忠平返台力挺，還催她繼續挑戰北醫長照博士學位。

陳明真2年前以榜首之姿考進輔大長照碩專班，成為演藝圈第一位長照碩士，也已完成4萬多字、以音樂治療切入的碩士論文。亞洲天王級製作人老公季忠平帶著11歲雙胞胎兒子從新加坡返台支持。只是，陳明真才拿到熱騰騰的碩士文憑，季忠平居然已經開口下指令：「接著就去考北醫長照博士吧！」

陳明真以歌手出道，之後接演戲劇、電影，深信學無止境，拿到西餐、烘焙、危老房屋重建證照後，原本打算念音樂研究所，但季忠平建議：「家裡就有一個教授（指他自己），不要浪費時間。」他認為高齡社會來臨，念長照對社會有貢獻，「我也會得到很好的福利啊」。

原來季忠平的父親就因失智過世，前後纏鬥5年之久，他說：「我很能體會失智家庭的痛苦，壓力最大的往往是照顧者。」覺得陳明真以前只有藝人身分說不上話，現在是學者了，真的很厲害。

陳明真記者王聰賢／攝影昨晚沒失眠，反而十分興奮，讀完長照碩士後，坦言收穫遠超乎預期。除了學到長照與醫療知識，更實際走進輔大醫院和照護機構，看見失智長者、臥床病患及照顧者的辛苦。

她透露自己不怕死亡，怕的是臥病在床不動，什麼都做不了，「以我個性是不可承受的，所以要提前預防，有做有效果」，因此把論文主題鎖定在音樂治療，論文題目為「台灣近十年音樂治療論文分析之比較研究」。

研究過程中發現，音樂不只可以舒緩情緒，還能運用在失智症照護、癌症病患、安寧療護，甚至自閉症與過動症兒童身上。為此夫妻倆打算開個音樂治療節目，邀請醫生同台，而季忠平正是陳明真音樂治療研究最重要的資料庫後盾。

季忠平自幼學習古典樂，跨入流行音樂創作後，成為90年代華語樂壇重要製作人之一，打造「如果雲知道」、「淚海」、「懸崖」、「約定」等經典名曲。他說，音樂對臥床者非常有幫助，如果只是躺在床上發呆，會愈躺愈僵，音樂可以喚起美好的記憶，他推薦西洋、國台語懷舊音樂，「年輕時聽過的，那時代表的是愛情， 很多是談戀愛美好的記憶，可以緩解心情」，此外像術後疼痛，不妨聽有點節奏的音樂，因為患者靜不下來。

陳明真和季忠平結婚16年，她在47歲那年拚命做出一對雙胞胎兒子，貝比還在肚裡，聽的是莫札特，季忠平笑說：「提醒大家，千萬別聽貝多芬。」如今雙兒11歲大，聽的是蕭邦，因為曲風浪漫，對生命會有很多想像。他認為孩子看著媽媽這麼上進，也就不會偷懶了，現在他負責帶著兒子們在新加坡念書。

陳明真在醫學院門口拍畢業照。記者王聰賢／攝影
陳明真在醫學院門口拍畢業照。記者王聰賢／攝影

陳明真是演藝圈首位長照碩士。記者王聰賢／攝影
陳明真是演藝圈首位長照碩士。記者王聰賢／攝影

陳明真當初以榜首進輔大醫學院的長照碩專班。記者王聰賢／攝影
陳明真當初以榜首進輔大醫學院的長照碩專班。記者王聰賢／攝影

陳明真（右）接受系主任撥穗。記者王聰賢／攝影
陳明真（右）接受系主任撥穗。記者王聰賢／攝影

季忠平（右）鼓勵陳明真念長照碩士。記者王聰賢／攝影
季忠平（右）鼓勵陳明真念長照碩士。記者王聰賢／攝影

陳明真（右二）在季忠平支持下拿到碩士文憑，雙胞兒子也來了。記者王聰賢／攝影
陳明真（右二）在季忠平支持下拿到碩士文憑，雙胞兒子也來了。記者王聰賢／攝影

陳明真（右三）和同學合影。記者王聰賢／攝影
陳明真（右三）和同學合影。記者王聰賢／攝影

精華 FAQ

  • 她以榜首考進輔大長照碩專班，順利完成學業並拿到長照碩士文憑，因此成為演藝圈第一位長照碩士，消息曝光後引發外界關注。

  • 論文題目為「台灣近十年音樂治療論文分析之比較研究」，她從音樂治療切入，探討其在失智症照護、癌症、安寧療護及兒童行為問題上的應用。

  • 季忠平返台陪同她領文憑，認為長照對社會與家庭都有幫助，也很能體會照顧者壓力；他不只肯定她，還直接要求她接著去考北醫長照博士。

新加坡 長照

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