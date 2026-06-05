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76歲翁倩玉突喊「死掉了」被逼到崩潰 最新健康狀況曝光

記者梅衍儂／即時報導
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翁倩玉保養得非常好。記者林士傑／攝影
翁倩玉保養得非常好。記者林士傑／攝影

AI重點

文章重點整理：

  • 重點一：76歲翁倩玉將在台北國際會議中心舉辦60週年演唱會。
  • 重點二：她原定3日來台，因颱風改期，記者會上喊快死掉了。
  • 重點三：翁倩玉分享長年運動、七分飽與充足休息維持健康。

76歲翁倩玉將於8月29日、8月30日一連兩天在台北國際會議中心大會堂舉辦「陽光般的60週年演唱會－時間之歌」，她主演的國片「陽光女子合唱團」全台票房已突破7.7億台幣，但去年底宣傳時，曾因半夜嘔吐與拉肚子緊急取消媒體聯訪。她今（5日）演唱會記者會，突喊「我死掉了」，全場驚呼。

她原本3日要來台灣，受颱風「薔蜜」影響，改為昨（4）日抵達。她驚呼：「我快死掉了！」眾人以為她健康出狀況，她連忙解釋：「我沒有死啊！是緊張得快死掉了。」表示看到電視新聞說颱風要過來，一直跟上天祈禱，「結果老天爺沒有聽到我祈禱」，她努力拜託了很久，才換票成功。

今記者會上，她宣布台中場確定於11月28日下午3點在台中中興大學惠蓀堂舉行，演唱會3場都有嘉賓，其中8月30日是白冰冰。翁倩玉透露自己多年來維持規律運動習慣，不但固定做皮拉提斯、上健身房，平時還會進行深蹲等訓練，飲食方面則遵守「七分飽原則」，累了就睡，盡量讓身體充分休息。她笑說，年輕時體重維持45公斤，現在大約50公斤，健康檢查沒有出現紅字。

而談到即將和孫淑媚同時角逐台北電影獎最佳女配角獎，翁倩玉則展現高EQ表示：「她很可愛啊，最後還是看評審怎麼想，我沒辦法決定。」演唱會門票已開賣，可至年代售票系統購買。

精華 FAQ

  • 她將於8月29日、8月30日在台北國際會議中心大會堂舉辦「陽光般的60週年演唱會－時間之歌」，屬於出道60週年的重要演出，門票已開賣。

  • 她原本3日要來台灣，因颱風影響改成4日抵達，看到天氣與行程變動後非常緊張，才脫口說出快死掉了，隨後立刻澄清自己沒有健康問題。

  • 她表示多年來固定做皮拉提斯、上健身房，也會深蹲訓練，飲食遵守七分飽原則，累了就睡，盡量讓身體休息，因此健檢沒有出現紅字。

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