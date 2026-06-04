「盛夏芬德拉」CP二搭…劉蕭旭、郭宇欣逛超市 粉甜喊「婚後日常」

劉蕭旭(左)、郭宇欣憑藉短劇「盛夏芬德拉」打開知名度。(取材自微博)

曾憑爆款短劇「盛夏芬德拉」走紅的劉蕭旭、郭宇欣，二搭合作新劇「春夜困渡」，近日首波拍攝路透意外流出，引爆粉絲熱議。雖然畫面解析度不高，但兩人在超市取景拍攝時展現出的自然互動，仍讓不少觀眾直呼「CP感回來了」，相關話題迅速登上熱搜。

據網上流出的畫面可見，一身貴氣西裝的劉蕭旭與簡約休閒的郭宇欣正在逛超市，兩人推著購物車精心挑選商品，雖然只是一般場景，但兩人自然鬆弛的相處模式，被不少粉絲形容為「婚後日常感滿滿」，還有人直呼，「大哥大嫂終於二搭了」、「眼神裡的感覺藏不住」。

據悉，這也是兩人繼2025年現象級短劇「盛夏芬德拉」後的第二次合作。當年兩人在劇中的感情線獲得不少觀眾喜愛，戲劇播畢後仍累積大批CP粉。然而過去數月來，兩人幾乎沒有公開互動，此次突然以新劇男女主角身分再度合體，讓粉絲格外驚喜。

「春夜困渡」改編自晏執同名小說，主打「商業聯姻、先婚後愛」題材，劉蕭旭飾演集團繼承人聞宴祁，主打斯文禁欲、外冷內熱人設；郭宇欣則飾演落難千金蘇晚青，個性清醒堅韌，有反差感。劇情講述兩人契約閃婚半年未見，女主入職男主公司後重逢，人前裝不熟，人後被迫同居，甜虐交織。

值得一提的是，本劇導演團隊正是「盛夏芬德拉」原班人馬，讓不少劇迷開心敲碗期待。

除了新劇路透引發熱議，劉蕭旭、郭宇欣近期也各自有新作品即將與觀眾見面，分別為「春和景明」、「東北愛情往事2」。隨著「春夜困渡」路透曝光，兩人的話題熱度也持續升溫。