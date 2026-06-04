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169公分48公斤…林允自爆瘦到打不動網球 網心疼：別再逼自己了

娛樂新聞組／即時報導
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身高169公分的林允，體重不到48公斤。(取材自微博)
身高169公分的林允，體重不到48公斤。(取材自微博)

憑藉周星馳電影「美人魚」走紅的大陸女星林允，近日接受雜誌專訪時坦言，為了維持上鏡好看，長期將體重控制在96斤（約48公斤）以下，甚至因此沒有體力打網球。相關言論曝光後迅速登上熱搜，「林允瘦到打不動網球」成為熱門話題，也再次掀起外界對娛樂圈「白幼瘦」審美文化的討論。

身高169公分的林允透露，由於鏡頭易放大身形，演員往往需要比現實生活中更瘦才能達到理想上鏡效果。她坦言，只要體重維持在96斤以下，幾乎沒有力氣打自己最喜歡的網球；但一旦開始運動，食欲又會明顯增加，體重也容易上升，因此陷入「打球、變胖、減肥、再放棄運動」循環。

林允表示，自己曾在橫店拍戲期間連續一兩周只吃同一種食物控制熱量，然而長期維持低體重也讓身體多次發出警訊。此前她拍攝古裝劇「歸鸞」時，就曾被拍到服用速效救心丸，不少網友也發現她私下素顏狀態憔悴，擔心她健康出狀況。

不過，林允對自己要求嚴格，對粉絲卻有不同看法。她曾在機場遇到正在減肥的粉絲時直言，「女孩胖一點真的好，如果不是要上鏡，我也想100多斤」。她認為維持健康體態比盲目追求纖瘦更重要，甚至笑說體重超過百斤時打網球反而更有力氣。

相關話題曝光後，不少粉絲湧入留言區表達心疼，有人直呼「原來女明星維持身材的代價這麼大」、「瘦到連最喜歡的運動都不能打，真的太辛苦了」，也有網友感嘆「看她一直笑笑的，沒想到背後承受這麼多壓力」。更有人表示，「希望她先顧好健康，不要再逼自己了」。

另外，更有人點出關鍵問題，觀眾一方面批評病態審美，另一方面卻又容易被極瘦身材吸引，反映出社會審美標準的矛盾。

據悉，林允自從「美人魚」出道後，陸續演出「夢華錄」、「不完美受害人」等，更與當紅男神張凌赫合作古裝劇「歸鸞」。如今一番關於體重與健康的真實告白，意外讓外界重新思考演藝圈審美標準，也讓林允再度成為輿論焦點。

周星馳

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